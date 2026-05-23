عرش بيريز على رأس ريال مدريد مهدد بعد ترشح ريكيلمي رسمياً

بعيدا عن الملاعب
مدريد

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
23 مايو 2026
بيريز، في سيوداد ريال مدريد في 12 مايو 2026 (ألبرتو جاردين/Getty)
بيريز في سيوداد ريال مدريد، 12 مايو 2026 (ألبرتو جاردين/Getty)
+ الخط -

سيُواجه رئيس ريال مدريد الإسباني الحالي فلورنتينو بيريز (79 عاماً) تحدياً خلال الفترة المقبلة بعد إعلان إنريكي ريكيلمي (37 عاماً) ترشحه رسمياً، اليوم السبت، لانتخابات رئاسة النادي الملكي. وبعد فوزه بالتزكية في الانتخابات الرئاسية الخمسة الأخيرة لنادي ريال مدريد، سيدخل بيريز غمار الانتخابات في حال قرّر الاستمرار في رئاسة النادي، وفق ما نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية.

وكان بيريز قد انتُخب تلقائياً في أعوام 2009 و2013 و2017 و2021 و2025 لعدم وجود منافسين، وسيواجه رئيس ريال مدريد هذه المرة إنريكي ريكيلمي الذي أعلن ترشحه رسمياً. وصرّح ريكيلمي بعد تقديم أوراق ترشحه: "بعد عشرين عاماً، سنتمكن أخيراً من التصويت. هذا ليس ترشحاً ضد أي شخص، بل هو ترشح لريال مدريد. لقد عملنا على تطوير مشروع طموح ومثير، داخل الملعب وخارجه".

أربيلوا في أخر مؤتمر صحافي مع ريال مدريد، 22 مايو 2026 (Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

أربيلوا يؤكد مغادرته ريال مدريد رسمياً ويودع جمهور الملكي

ويعمل ريكيلمي في مجال الطاقة المتجددة، وهو مؤسس مجموعة كوكس للطاقة عام 2014. ولتلبية الشروط الصارمة للترشح لرئاسة ريال مدريد، قام، كما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، برهن أصوله الشخصية لضمان القرض الإلزامي البالغ 193.7 مليون يورو، والذي يمثل 15% من ميزانية النادي. كما أنه يستوفي الشروط الأخرى كونه عضواً في النادي لأكثر من عشرين عاماً. وكان بيريز، الرئيس الحالي لريال مدريد، دعا إلى انتخابات جديدة في منتصف مايو/أيار خلال مؤتمر صحافي ارتكب فيه العديد من الأخطاء، حسب ما ذكرت الصحيفة الفرنسية، وكان قاسياً بشكل خاص مع الصحافة. ​​وهاجم منافسه المستقبلي ريكيلمي، دون أن يسميه، وحثّ "أولئك الشباب الذين يريدون إقالتي" على الترشح في الانتخابات التي لم يُحدد موعدها بعد.

دلالات
بطولات
فرق
المزيد في رياضة
لاعبو فرنسا في ملعب بيرا ريو في 15 يونيو 2014 (جيف جروس/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

منتخب فرنسا تعرض للتجسس في مونديال 2014 ومدرب ساوثهامبتون متهم

أنتونيلي وراسل في حلبة جيل فيلنوف في 23 مايو 2026 (برين لينون/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

فورمولا 1 على وقع أول أزمة إثر صراع بين ثنائي مرسيدس

ألونسو في حلبة جيل فيلنوف في 21 مايو 2026 (كيم إيلمان/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

ألونسو يتحدى بداية الموسم الكارثية: أنا الأفضل وليس لديّ ما أثبته