عرش بيريز على رأس ريال مدريد مهدد بعد ترشح ريكيلمي رسمياً

سيُواجه رئيس ريال مدريد الإسباني الحالي فلورنتينو بيريز (79 عاماً) تحدياً خلال الفترة المقبلة بعد إعلان إنريكي ريكيلمي (37 عاماً) ترشحه رسمياً، اليوم السبت، لانتخابات رئاسة النادي الملكي. وبعد فوزه بالتزكية في الانتخابات الرئاسية الخمسة الأخيرة لنادي ريال مدريد، سيدخل بيريز غمار الانتخابات في حال قرّر الاستمرار في رئاسة النادي، وفق ما نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية.

وكان بيريز قد انتُخب تلقائياً في أعوام 2009 و2013 و2017 و2021 و2025 لعدم وجود منافسين، وسيواجه رئيس ريال مدريد هذه المرة إنريكي ريكيلمي الذي أعلن ترشحه رسمياً. وصرّح ريكيلمي بعد تقديم أوراق ترشحه: "بعد عشرين عاماً، سنتمكن أخيراً من التصويت. هذا ليس ترشحاً ضد أي شخص، بل هو ترشح لريال مدريد. لقد عملنا على تطوير مشروع طموح ومثير، داخل الملعب وخارجه".

ويعمل ريكيلمي في مجال الطاقة المتجددة، وهو مؤسس مجموعة كوكس للطاقة عام 2014. ولتلبية الشروط الصارمة للترشح لرئاسة ريال مدريد، قام، كما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، برهن أصوله الشخصية لضمان القرض الإلزامي البالغ 193.7 مليون يورو، والذي يمثل 15% من ميزانية النادي. كما أنه يستوفي الشروط الأخرى كونه عضواً في النادي لأكثر من عشرين عاماً. وكان بيريز، الرئيس الحالي لريال مدريد، دعا إلى انتخابات جديدة في منتصف مايو/أيار خلال مؤتمر صحافي ارتكب فيه العديد من الأخطاء، حسب ما ذكرت الصحيفة الفرنسية، وكان قاسياً بشكل خاص مع الصحافة. ​​وهاجم منافسه المستقبلي ريكيلمي، دون أن يسميه، وحثّ "أولئك الشباب الذين يريدون إقالتي" على الترشح في الانتخابات التي لم يُحدد موعدها بعد.