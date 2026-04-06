عرب أوروبا: غويري ينقل نجاحه من منتخب الجزائر إلى مرسيليا

لندن

العربي الجديد

06 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 00:30 (توقيت القدس)
غويري على ملعب لويس الثاني في 5 أبريل 2026 (فريدريك ديديس /Getty)
غويري على ملعب لويس الثاني في 5 أبريل 2026 (فريدريك ديديس /Getty)
- تألق أمين غويري مع أولمبيك مرسيليا بتسجيله هدفاً رائعاً في خسارة فريقه أمام موناكو (2-1)، ليصل إلى سبعة أهداف في الدوري الفرنسي، ويبرز أيضاً مع منتخب الجزائر في التوقف الدولي الأخير.

- قاد محمد نذير بن بوعلي فريقه غيوري للفوز على نيريغيهازا سبارتاكوس (1-0) في الدوري المجري، مسجلاً هدفه الثاني عشر في الموسم، ومساهمته في تصدر فريقه ترتيب المسابقة.

- سجل الموريتاني عبدولاي كويتا هدفاً حاسماً لأيك أثينا ضد أولمبياكوس (1-0) في الدوري اليوناني، بينما تعرض المغربي يوسف مالح للطرد مع كريمونزي في الدوري الإيطالي.

سجل نجم منتخب الجزائر، أمين غويري (26 عاماً)، هدفاً مميزاً في مباراة فريقه أولمبيك مرسيليا، الذي خسر أمام موناكو بنتيجة (2ـ1)، مساء الأحد في منافسات الأسبوع 28 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليرفع غويري رصيده إلى سبعة أهداف خلال 17 مشاركة مع الفريق في الدوري.

وكان غويري نجم فريقه، وتألق منذ الشوط الأول بمحاولات متكررة، وبرز بشكل لافت، لكن فريقه خسر مباراة مهمة في حسابات التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فقد لحق به موناكو في المركز الرابع برصيد 49 نقطة. وقد برز غويري أيضاً مع منتخب الجزائر في التوقف الدولي الأخير، بعد أن حجز مكاناً أساسياً في هجوم "الخضر".

وقاد الجزائري محمد نذير بن بوعلي، فريقه غيوري إلى الانتصار على نيريغيهازا سبارتاكوس بنتيجة (1ـ0) في الأسبوع 28 من الدوري المجري. وسجل بن بوعلي الهدف الوحيد من ركلة جزاء. ورفع رصيده إلى 12 هدفاً في 27 مباراة منها 25 لقاء ضمن التشكيلة الأساسية، فيما يتصدر فريق النجم الجزائري ترتيب الفرق في المسابقة. وكان بن بوعلي حاضراً في قائمة منتخب الجزائر الأخير، وصنع هدفاً في مباراة غواتيمالا.

عمورة يواجه الحارس فليكن في ليفركوزن بتاريخ 4 أبريل 2026 (إينا فاسبندر/Getty)
وفي الدوري اليوناني، سجل الموريتاني عبدولاي كويتا، هدف فريقه أييك أثينا لينتصر على أولمبياكوس بنتيجة (1ـ0)، ويمنح فريقه صدارة ترتيب المجموعة. ورفع المهاجم الموريتاني رصيده إلى ثلاثة أهداف في الموسم الحالي، وهو لاعب أساسي مع فريقه وشارك في 26 مباراة في الموسم الحالي. وفي الدوري الإيطالي، تعرض المغربي، يوسف مالح إلى الطرد مع فريقه كريمونزي في الوقت البديل بعد الاعتداء على منافسه.

