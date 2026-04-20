عراك يتسبب في إيقاف السلسلة النهائية لدوري السلة الأردني

- شهدت المباراة النهائية للدوري الأردني لكرة السلة عراكاً بين لاعبي اتحاد عمّان والفيصلي، مما أدى إلى توقف المباراة في الربع الأخير وسط أجواء مشحونة في المدرجات وأرضية الميدان. - بدأت المناوشات بين اللاعبين، حيث تورط محمد شاهر وسام دانيل في عراك بالأيدي، مما أدى إلى طرد خمسة لاعبين، ورفض اتحاد عمّان القرار رغم تقدمه في النتيجة. - يسعى اتحاد عمّان لتحقيق لقبه الثاني، بينما يطمح الفيصلي للفوز بأول تاج له، في ظل تصدر الأرثوذكسي والأهلي الترتيب بـ25 لقباً لكل منهما.

شهدت السلسلة النهائية من بطولة الدوري الأردني لكرة السلة، اليوم الاثنين، عراكاً بين لاعبي اتحاد عمّان والفيصلي، أدّى إلى توقف المباراة التي كانت في أوج إثارتها مطلع الربع الأخير، وذلك وسط الأجواء المشحونة في المدرجات وكذلك داخل أرضية الميدان، في الوقت الذي لم يصدر فيه الاتحاد الأردني للعبة أي بيان رسمي حول الأحداث التي رافقت المواجهة حتى كتابة هذا الخبر.

وفي بداية الربع الأخير، شهدت المواجهة الثانية في السلسلة النهائية مناكفات واستفزازات من قبل اللاعبين، لتتدحرج الأمور سريعاً نحو عراكٍ بالأيدي بدأه لاعبا نادي الفيصلي محمد شاهر والأميركي سام دانيل، لاعب نادي ميروبا اللبناني سابقاً واتحاد عمّان الحالي، وهو ما أدخل اللقاء في نفقٍ مظلم، بعد تورّط أكثر من اسم في العراك، الذي قد يؤدي لاحقاً إلى إيقاف العديد من لاعبي الطرفين ومعاقبتهم.

وعرفت المواجهة بعد الإعادات التلفزيونية العديد من اللقطات المثيرة للجدل، كان بينها رمي جماهير الفيصلي قوارير المياه إلى أرضية الملعب، واستفزاز نجم اتحاد عمّان فريدي إبراهيم لاعبي الفيصلي على مقاعد البدلاء، وظهوره لاحقاً بحركة غير لائقة من دون تأكيد تعمّده ذلك، قبل أن تتطور الأمور بين محمد شاهر الذي بادر في التوجّه صوب اللاعب سام دانيل، والذي بدوره وجّه ضربة بمرفق اليد لخصمه.

وإثر التوقف، قرر الحكم طرد ثلاثة لاعبين من نادي اتحاد عمّان واثنين من الفيصلي بسبب أعمال الشغب، لكن ووفقاً لما أظهرته كاميرات النقل المباشر، جاء الرفض من قبل اتحاد عمّان الذي كان متقدماً بالنتيجة 93-69 مع تبقي حوالي تسع دقائق على النهاية، ليُعلن الحكم إنهاء المواجهة، حيث من المنتظر أن يبت الاتحاد الأردني فيها لاحقاً، مع العلم أن الفيصلي كان قد حقق الفوز في القمة الأولى.

يُذكر أن نادي اتحاد عمّان كان يطمح لتحقيق اللقب الثاني في تاريخه بعد نسخة 2024-2025، بينما يمني الفيصلي النفس بالتاج الأول له، حيث يتصدر النادي الأرثوذكسي الترتيب إلى جانب الأهلي بـ25 لقباً لكلّ منهما، وخلفهما يأتي نادي زين (فاست لينك سابقاً) بستة ألقاب، ومن ثم يبرز نادي جامعة العلوم التطبيقية بأربعة، والوحدات بلقبين ومثله الرياضي أرامكس والجزيرة، إلى جانب تتويج واحد لكلّ من الأردن (1966) والوطني (1963) والكهرباء (1952).