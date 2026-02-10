عراك وطرد لاعبين خلال دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

- شهدت مباراة ديترويت بيستونز وشارلوت هورنتس في الدوري الأميركي لكرة السلة عراكاً كبيراً أدى إلى طرد أربعة لاعبين، بعد احتكاك بين موسى دياباتيه وجالين دورين، مما أوقف المباراة لعدة دقائق. - الحكام قرروا طرد دورين وزميله أيزياه ستيوارت من بيستونز، ودياباتيه ومايلز بريدجز من هورنتس، بينما طُرد مدرب هورنتس تشارلز لي في الربع الأخير بسبب رد فعل غاضب. - ديترويت بيستونز عزز صدارته في المنطقة الشرقية بـ39 فوزاً، بينما بقي شارلوت عاشراً، وشهدت مباراة أخرى فوز أوكلاهوما سيتي ثاندر على لوس أنجليس ليكرز.

شهد الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة "إن بي إيه" عراكاً كبيراً خلال مباراة ديترويت بيستونز، متصدر ترتيب المنطقة الشرقية، ومضيفه شارلوت هورنتس المتألق في الآونة الأخيرة، اليوم الثلاثاء، مما أدّى إلى طرد أربعة لاعبين خلال المواجهة التي انتهت بنتيجة 110-104.

ووقعت المشاجرة خلال الربع الثالث، بعدما ارتكب لاعب هورنتس الفرنسي، موسى دياباتيه، خطأ على منافسه جالين دورين، ما أدّى إلى وقوع احتكاك مباشر بالرأس قبل أن يدفع الأخير خصمه بعنف شديد واضعاً يده على وجهه، لتشتعل الأجواء سريعاً بعد تبادل اللاعبين اللكمات في مختلف أرجاء الميدان، الأمر الذي أدّى إلى توقف المواجهة لعدّة دقائق.

وعلى خلفية الحادثة قرر الحكام طرد دورين وزميله في بيستونز أيزياه ستيوارت، إلى جانب ثنائي شارلوت دياباتيه ومايلز بريدجز، وذلك عقب اندفاع ستيوارت مسرعاً من مقاعد البدلاء للانخراط في العراك، محاولاً توجيه ضربة إلى بريدجز، الذي كان قد سدد لكمة إلى دورين مع احتدام التوتر، مع العلم أن الربع الأخير عرف طرد مدرب هورنتس تشارلز لي، إثر ردّة فعل غاضبة جداً على خطأ احتُسب ضد فريقه، واضطر حينها أعضاء آخرون من الجهاز الفني إلى تهدئة مدرب الفريق ومنعه من التقدم نحو الحكام.

وقال مدرب هورنتس، تشارلز لي حول العراك: "رجلان دخلا في نقاش محتدم ثم تصاعد الوضع من هناك، لقد تجاوزا الحدود"، أما مدرب بيستونز، جيه بي بيكرستاف فقد حمّل مسؤولية إطلاق شرارة الإشكال على لاعبي شارلوت: "دورين كان يدافع عن نفسه، لاعبونا يتعرضون للكثير، أليس كذلك؟ لكنهم لم يكونوا الطرف الذي بدأ الأمر، لقد تجاوزوا الحدود، أكره أن تصل الأمور إلى هذا المستوى من القبح. هذا ليس شيئاً ترغب في مشاهدته أبداً، لكن إذا وجّه لك أحدهم لكمة، فإن مسؤوليتك هي الدفاع عن نفسك، وهذا ما حدث الليلة. عودوا وشاهدوا تسجيل المباراة. هم الذين بدأوا بتجاوز الحدود، ولاعبنا اضطر للدفاع عن نفسه".

يُذكر أن ديترويت بيستونز عزّز رصيده في الصدارة بـ39 فوزاً مقابل 13 خسارة في صدارة الشرق، متقدماً على نيويورك نيكس الثاني (34-19)، في حين بقي شارلوت عاشراً بـ25 انتصاراً مقابل 29 خسارة. وفي مباراة أخرى سجل جالين وليامز 23 نقطة، وأضاف إيزياه جو 19 نقطة، ليقودا أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 119-110 على مضيفه لوس أنجليس ليكرز، ⁠وشهدت غياب لاعب واحد ‌من كلّ فريق اختير للمشاركة في مباراة كلّ النجوم، كما لم يحضر المواجهة أيضاً الكندي شاي جيلجيوس-‍ألكسندر، بسبب معاناته من إصابة في عضلات البطن، وكذلك السلوفيني لوكا دونتشيتش بسبب معاناة في عضلات الفخذ الخلفية.