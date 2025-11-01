عدّاء كيني يعترف بتعاطي المنشطات ويتلقى عقوبة الإيقاف

- اعترف العدّاء الكيني إسفوند تشيريوت بتعاطي المنشطات بعد مشاركته في ماراثون بوينس آيرس، حيث احتل المركز الثاني بزمن ساعتين وتسع دقائق و46 ثانية، مما جعله أحدث رياضي كيني يُعاقب بسبب المنشطات. - أظهرت الفحوصات المخبرية وجود مادة تريميتازيدين المحظورة، وأُرسلت النتائج إلى وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، التي فوجئت باعترافه السريع بعد تلقيه الإخطار. - قررت وحدة النزاهة معاقبة تشيريوت بالإيقاف ثلاث سنوات، بدلاً من أربع، بسبب اعترافه السريع، وسيبدأ الإيقاف من نوفمبر 2023 حتى 2028.

اعترف العدّاء الكيني إسفوند تشيريوت (24 عاماً) بتعاطي المنشطات خلال مشاركته في ماراثون العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما احتل المركز الثاني، بزمن قدره ساعتان وتسع دقائق و46 ثانية خلف منافسه الإثيوبي هابتامو بيرلو دينيكو (ساعتان وتسع دقائق و21 ثانية).

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم السبت، أن العدّاء الكيني إسفوند تشيريوت أصبح أحدث رياضي في بلاده يُعاقب بسبب تعاطي المنشطات خلال مشاركاته الدولية، لكن قضيته سجلت سابقة تاريخية بعدما قرر الاعتراف مباشرة عقب تلقيه إخطاراً من وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ما يجعل الأمر أحد أسرع الاعترافات من إنشاء هذه الوحدة.

وأوضحت أن وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى لم تتوقع أن يعترف العداء الكيني بتعاطي المنشطات بهذه السرعة، لأنه قرر التحدث بعد ساعات قليلة من تلقيه الإخطار، الذي يكشف عن النتائج المخبرية، بعد الفحوصات التي خضع لها في العاصمة الأرجنتينية، ونُقلت العينة إلى مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مدينة برشلونة الإسبانية في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب شهر كامل من نهاية السباق في بوينس آيرس.

وأوضحت أن المختبر في مدينة برشلونة كشف عن تعاطي العداء الكيني المنشطات، لأن الفحوصات كشفت وجود مادة تريميتازيدين، وهي مادة مُعدّلة أيضية ومُصنّفة ضمن الفئة "إس 4"، من قائمة المواد المحظورة لعام 2025 الصادرة عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وأُرسلت النتائج إلى وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، التي وجهت بدورها إخطاراً رسمياً لصاحب الـ24 عاماً، حتى يحضر جلسات التحقيق، لكن المفاجأة كانت اعترافه المباشر.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى قررت معاقبة العداء الكيني إسفوند تشيريوت بالإيقاف مدة ثلاث سنوات، رغم أن العقوبة المنصوص عليها في القانون تصل إلى أربع سنوات، لكن اعترافه السريع بتعاطي المنشطات سمح بتخفيضها مدة سنة واحدة، وسيبدأ العمل على إيقافه اعتباراً من أول نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، ما يعني غيابه عن الساحة الرياضية حتى 2028.