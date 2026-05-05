عدي الدباغ يُحلق بالزمالك في صدارة الدوري المصري واللقب على بعد خطوة

- تألق النجم الفلسطيني عدي الدباغ بقيادته الزمالك للفوز على سموحة بهدف وحيد، سجله بعد تمريرة رائعة من زميله خوان بيزيرا، ليعزز موقعه في قائمة هدافي الدوري المصري. - رفع الدباغ رصيده إلى تسعة أهداف، مما قلص الفارق مع متصدر الهدافين أحمد ياسر ريان، الذي يمتلك 11 هدفاً، ليواصل الدباغ تألقه في الموسم الحالي. - بفضل هدف الدباغ، عزز الزمالك صدارته للدوري المصري برصيد 53 نقطة، مستفيداً من تعثر بيراميدز، ليقترب من حسم اللقب.

خطف النجم الفلسطيني عدي الدباغ (27 عاماً)، الأنظار إليه وبقوة، بعدما قاد ناديه الزمالك إلى تحقيق انتصار صعب للغاية على سموحة، بهدف مقابل لا شيء، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم في الموسم الجاري.

واستطاع عدي الدباغ فرض نفسه نجم المواجهة بلا منازع، بعدما سجل الهدف الوحيد في المواجهة، عقب تلقيه تمريرة على طبق من ذهب من زميله البرازيلي خوان بيزيرا، ليحلق بعدها النجم الفلسطيني في الهواء، ويضعها في شباك حارس مرمى سموحة، الذي فشل بالتصدي لها في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، الذي أقيم على استاد برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وتمكّن عدي الدباغ من رفع رصيده إلى تسعة أهداف سجلها مع ناديه الزمالك، في شباك منافسيه بالموسم الحالي في الدوري المصري لكرة القدم، الأمر الذي جعل النجم الفلسطيني، يُقلص الفارق مع خصمه، مهاجم فريق البنك الأهلي، أحمد ياسر ريان، الذي يتربع على عرش ترتيب هدّافي المسابقة المحلية، برصيد 11 هدفاً.

وبفضل عدي الدباغ واصل نادي الزمالك تربعه على عرش جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، برصيد 53 نقطة، بعدما استغل الفريق الأبيض، تعثر ملاحقه المباشر بيراميدز، الذي تعادل بهدف لمثله أمام سيراميكا كليوباترا، ليبقى "السماوي" في المركز الثاني، برصيد 51 نقطة، في حين رفع الأهلي رصيده إلى 50 نقطة، عقب انتصاره على إنبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.