عدي الدباغ نجم فلسطين: كرة القدم تفاصيل صغيرة وهذا رأيي بالحكم

- تألق عدي الدباغ في مباراة فلسطين ضد السعودية، حيث سجل هدف فريقه الوحيد، رغم خسارة "الفدائي" (1-2) بعد التمديد، مما أدى لتأهل السعودية لنصف نهائي كأس العرب 2025. - أشار الدباغ إلى تكافؤ المباراة وأداء فريقه الجيد في بعض اللحظات، معتبراً أن التحكيم كان جيداً رغم فقدان التركيز في الدقائق الأخيرة. - يتميز الدباغ بتجارب احترافية في أوروبا والدوريات العربية، ويُعرف بشخصيته القيادية ومهاراته العالية التي ساعدته في البروز كلاعب عربي مميز.

تحدث نجم منتخب فلسطين لكرة القدم عدي الدباغ (27 عاماً)، بعد نهاية مباراة منتخب بلاده أمام السعودية، والتي انتهت بخسارة "الفدائي" (1-2)، بعد التمديد للأشواط الإضافية، ليتأهل المنتخب السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2025، ويؤكد منافسته على اللقب، بينما ودع منتخب فلسطين البطولة بعد أن كسب احترام الجماهير.

وقال نجم منتخب فلسطين، عدي الدباغ، في المنطقة المختلطة المخصصة للإعلاميين، في ملعب لوسيل: "أولاً نتمنى حظاً سعيداً للمنتخب الفلسطيني وألف مبروك للمنتخب السعودي، بالنسبة لي المباراة كانت متكافئة، تلقينا هدفا وحافظنا على التنظيم ذاته، كنا أفضل منهم في لحظات، وفي لحظات أخرى كانوا أفضل منا، وفي النهاية كرة القدم تفاصيل صغيرة". وقد سجل الدباغ هدف منتخب بلاده الوحيد في مرمى السعودية.

وردّ الدباغ على رأيه بحكم المباراة ومجريات الدقائق الأخيرة، وقال: "خرجنا عن تركيزنا في آخر خمس دقائق، وتلقينا الهدف الثاني، ورأيي بالحكم أنه كان جيداً، كل شخص لديه رأيه طبعاً، وأنا كلاعب رأيت أن التحكيم في المواجهة لم يكن سيئاً، وفي النهاية الهدف مكتوب والنهاية مكتوبة وهذه كرة القدم، حاولنا وقاتلنا حتى النهاية".

ويُعتبر الدباغ من نجوم كرة القدم الفلسطينية في المواسم الأخيرة بتجارب قادته بين العديد من الدوريات الأوروبية، مثل بلجيكا واسكتلندا والبرتغال، كما خاض تجربة في الدوري الكويتي، قبل أن يعود في الفترة الماضية إلى الدوريات العربية، ويخوض تجربة مع الزمالك المصري، ليحاول استغلال مهاراته العالية من أجل مساعدة "الفدائي"، كما أنه يتمتع بشخصية قيادية ساعدته في فرض حضوره باستمرار، ويُعتبر من نجوم كرة القدم العربية، خلال المواسم الأخيرة.