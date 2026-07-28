- عدي الدباغ، مهاجم فلسطيني يبلغ من العمر 27 عاماً، تم اختياره كأفضل لاعب محترف في الدوري المصري لعام 2026 بعد أداء مميز مع نادي الزمالك، حيث سجل سبعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة، مما يعكس قدراته التهديفية وتحديه للضغوطات. - الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم احتفى بفوز الدباغ، مشيداً بموهبته التي رفعت اسم فلسطين على منصات التتويج، حيث تبلغ قيمته السوقية حالياً 1.8 مليون يورو. - بدأت مسيرة الدباغ الكروية في هلال القدس عام 2011، ولعب في الكويت والبرتغال وبلجيكا قبل أن ينضم إلى الزمالك في 2025، متحدياً الضغوطات الإسرائيلية لتمثيله فلسطين.

اختير المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ (27 عاماً)، أفضل لاعب محترف في الدوري المصري لعام 2026، بعدما قدم مستوى مميزاً مع نادي الزمالك، وهو الذي يتطلع لتطوير مستواه ومساعدة الفدائي في الاستحقاقات المقبلة، نظراً للقدرات التهديفية التي يمتلكها، وقدرته على تذليل الصعاب وتحدي الضغوطات مهما كانت، وهذا بالفعل ما اتسمت به مسيرته منذ انطلاق رحلته في عالم كرة القدم.

وتفاعل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مع فوز مهاجم الفدائي بالجائزة، وكتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في وقت متأخر من ليل الاثنين: "عدي الدباغ… أفضل محترف في مصر، بعد أداءٍ لافتٍ ومؤثر، تُوج نجم منتخبنا الوطني، ومهاجم نادي الزمالك المصري، بجائزة أفضل لاعب محترف في مصر لعام 2026، ضمن جوائز Dear Guest، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجل اللاعب الفلسطيني في الملاعب العربية".

وأضاف الاتحاد المحلي للعبة: "إنّه تكريمٌ لموهبة صنعت حضورها بالعمل، ورفعت اسم فلسطين على منصات التتويج. مبارك لعدي الدباغ… والقادم أجمل"، وهو الذي تبلغ قيمته السوقية حالياً 1.8 مليون يورو، بعدما سجل الموسم الماضي في الدوري المصري سبعة أهداف إلى جانب تمريرة حاسمة.

وكان عدي الدباغ المولود في الثالث من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 1998 في القدس المحتلة، قد تعرّض لضغوطات من الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تمثيله الفدائي، وهو ما أكده المهاجم في تصريحات سابقة عام 2023 مع مجلة "سو فوت" الفرنسية، وقال يومها: "لقد كنت متجهاً إلى أحد معسكرات المنتخب، واضطررت للمرور عبر نقاط التفتيش، وحينها كنت أرتدي بدلة رياضية لمنتخب فلسطيني، فسألني رجال الأمن الإسرائيليون: لماذا لا ألعب لإسرائيل بحكم أنني من سكان القدس، فشرحت لهم أنني فلسطيني وأحب بلدي، وأريد تمثيل منتخبي".

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وانطلقت رحلة عدي الدباغ الكروية من بوابة هلال القدس عام 2011، قبل أن يلعب لفريقي السالمية والقادسية واليرموك والعربي في الكويت، ليرحل صيف 2021 إلى نادي أروكا البرتغالي، عبر عقد يمتد لسنتين، ثم سافر إلى بلجيكا، من أجل خوض تجربة أخرى، فلعب لفريق شارلوروا، وسرعان ما وصلته عروض جديدة، فضّل منها عرض أبردين الاسكتلندي، ثم الزمالك في عام 2025.