عدلي يفتح الباب أمام تمثيل "الخضر" ويترك الحسم للاتحاد الجزائري

- ياسين عدلي، لاعب نادي الشباب السعودي، يعيد فتح باب تمثيل المنتخب الجزائري بعد فترة من تفضيله اللعب لمنتخب فرنسا، مما أثار ردود فعل واسعة بين الجماهير الجزائرية. - عدلي يوضح أنه لم يقصد الإساءة للجزائر، مشيراً إلى محادثاته مع المدرب جمال بلماضي في 2022، حيث أكد رغبته في إثبات نفسه مع ميلان قبل التفكير في اللعب دولياً. - يؤكد عدلي أن ارتداء قميص المنتخب الجزائري شرف كبير له، وهو مستعد للانضمام في أي وقت، مما يضع مستقبله الدولي على الطاولة مجدداً.

عاد الدولي ياسين عدلي (25 عاماً) لفتح باب تمثيل المنتخب الجزائري من جديد، بعد فترة كان قد أعلن خلالها تفضيله اللعب لمنتخب فرنسا، عقب تمثيله السابق لمنتخباته السنية. ويلعب عدلي حالياً في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي الشباب السعودي، بعد تجارب سابقة مع أندية مثل باريس سان جيرمان وبوردو وميلان، حيث تحدث في وقت سابق عن رغبته في الوصول إلى أعلى مستوى دولي مع فرنسا، وهو ما أثار ردات فعل واسعة لدى الجماهير الجزائرية.

وبحسب موقع سبورت تيم الفرنسي، فإن اللاعب راجع بعض تصريحاته السابقة، مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة إلى الجزائر، وأنه كان يتحدث من منظور لاعب تدرج في منتخبات فرنسا السنية. وأضاف الموقع نفسه مساء الجمعة، أن عدلي خاض محادثات مع المدرب السابق لبرشلونة وبوردو، فلاديمير بيتكوفيتش. وتابع أيضاً: "تواصل معي جمال بلماضي في عام 2022، عندما كنتُ في ميلان، وقدّم لي مشروعاً شاملاً. كنتُ صريحاً معه ومع نفسي؛ أخبرته أنني أريد إثبات نفسي في النادي الإيطالي أولاً قبل تجربة حظي دولياً، ولم يكن هناك أي تواصل رسمي مع الاتحاد في ذلك الوقت"، مشيراً إلى أن فكرة تمثيل الجزائر لم تغب عنه، وأنه يحمل مشاعر خاصة تجاه البلد الذي تربطه به جذور عائلية.

وأكد عدلي أن ارتداء قميص المنتخب الجزائري يبقى شرفاً كبيراً عنده، موضحاً أنه مستعد للانضمام في أي وقت إذا قرر الجهاز الفني ذلك، تاركاً القرار النهائي للاتحاد الجزائري لكرة القدم. وبهذا التصريح، وضع عدلي مستقبله الدولي على الطاولة مجدداً، مع إمكانية دخوله قائمة "الخضر" خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى.