عدلي وبلغالي يتصدران مشهد تألق اللاعبين العرب في أوروبا بأهداف حاسمة

تألق اللاعبون العرب بشكل لافت في الملاعب الأوروبية، اليوم السبت، بعدما فرضوا حضورهم بفضل أهدافهم الحاسمة، إذ تصدر المشهد العديد من اللاعبين الجزائريين، أمثال رفيق بلغالي، وإيلان قبال، ونذير بن بوعلي، وياسر لعروسي، وإبراهيم مازة، كما سجل المغاربة: أمين عدلي وأمين حارث وياسين زبيري أهدافاً بارزة، إلى جانب التونسي عادل بالطيب، والسوري عمار رمضان.

وتمكن المغربي أمين عدلي من تسجيل هدفه الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع ناديه بورنموث، في شباك نادي سندرلاند ضمن اللقاء الذي انتهى بفوز الأخير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 من المسابقة، مستغلاً كرة مرتدة من القائم ليسجلها بسهولة، مع الإشارة إلى أن صاحب الـ 25 عاماً سجل مشاركته العاشرة هذا الموسم في "البريمييرليغ"، منذ انضمامه إلى صفوف بورنموث في "ميركاتو" الصيف الماضي، قادماً من باير ليفركوزن الألماني.

ومن جانبه، برز مواطنه أمين حارث في المباراة، التي فاز فيها إسطنبول باشاك شهير على كاسيمباسا بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من الدوري التركي لكرة القدم، بعد أن سجل الهدف الثاني لفريقه في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عقب انفراده بالحارس، ليكون هذا الهدف الأول له في ثماني مباريات خاضها في الدوري حتى الآن مع الفريق، الذي انضم إليه في "الميركاتو" الصيفي الماضي قادماً من أولمبيك مرسيليا الفرنسي. وسجل هدف كاسيمباسا الوحيد، المدافع التونسي آدم عروس، الذي انضمّ إلى الفريق في الميركاتو الصيفي الماضي قادماً من الملعب التونسي.

وسجل المغربي ياسين زبيري (20 عاماً)، هدفاً في المواجهة، التي تعادل فيها فريقه فاماليكاو أمام مضيفه مورييرينسي بنتيجة هدفين لكل منهما، وتندرج ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري البرتغالي لكرة القدم، إذ افتتح زبيري باب التسجيل للفريق الزائر في الدقيقة الـ 21 بضربة رأسية، علماً بأن أن هذا الهدف هو الأول للاعب الشاب عقب مشاركته في سبع مباريات حتى الآن.

وفي المقابل، خطف الظهير الأيمن الجزائري، رفيق بلغالي (23 عاماً)، الأضواء في الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي، بعدما سجل هدف فريقه هيلاس فيرونا في اللقاء، الذي انهزم فيه أمام مضيفه جنوى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، مع الإشارة إلى أن هذا الهدف هو الأول لمحارب الصحراء عقب مشاركته في 13 مواجهة بـ "الكالتشيو" حتى الآن.

كما ترك مواطنه إيلان قبال بصمته في مواجهة فريقه باريس إف سي أمام أوكسير، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، ضمن الجولة الـ 14 من الدوري الفرنسي، بعدما افتتح باب التسجيل لأصحاب الأرض من علامة الجزاء، وقد نفذها بنجاح في الدقيقة الـ 32، وهو الهدف السادس للاعب البالغ من العمر 27 عاماً، في منافسة "الليغ 1" حتى الآن، مع امتلاكه أيضاً أربع تمريرات حاسمة.

وواصل الجزائري نذير بن بوعلي تألقه اللافت في الدوري المجري لكرة القدم هذا الموسم، بعد أن قاد ناديه غيور لتحقيق الفوز على إم تي كي هنغاريا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه، ليصل صاحب الـ 25 عاماً إلى هدفه التاسع في الدوري، والـ12 بجميع البطولات منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري، ويؤكد أنه واحد من أفضل المهاجمين الجزائريين والعرب في الملاعب الأوروبية حتى الآن بفضل أرقامه التهديفية.

وتواصل تألق اللاعبين الجزائريين والعرب في الملاعب الأوروبية من خلال تسجيل الظهير الأيسر الجزائري، ياسر لعروسي (24 عاماً)، هدفين وقاد ناديه كيفيسيا لتحقيق الانتصار على ضيفه بانسيريكوس بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة الـ 12 من الدوري اليوناني، ليرفع كيفيسيا رصيده إلى 15 نقطة في المرتبة الثامنة بجدول الترتيب، علماً بأن هذه المساهمة الأولى للاعب تروا الفرنسي السابق في الدوري اليوناني بعد ظهوره في تسع مباريات.

وأكد إبراهيم مازة (20 عاماً)، تألقه مع نادي باير ليفركوزن منذ انطلاق الموسم، إذ قدم تمريرة حاسمة لزميله الكاميروني كريستيان كوفاني الذي سجل هدفاً في اللقاء الذي انهزم فيه الفريق أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة هدفين لهدف، في قمة مباريات الأسبوع الـ 12 من "البوندسليغا"، مع الإشارة إلى أن هذه المساهمة التهديفية الخامسة للموهبة الجزائري مع باير ليفركوزن بجميع البطولات، منها ثلاثة أهداف وتمريرتان حاسمتان.

واستطاع التونسي عادل بالطيب (28 عاماً)، تسجيل الهدف الثاني لفريقه إف سي آرغس، في الفوز المحقق على سي إف آر كلوج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الـ 18 من الدوري الروماني، ليرفع عدد مساهماته التهديفية في الدوري إلى ست، منها ثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، مسجلاً اسمه ضمن قائمة اللاعبين العرب الذين تألقوا اليوم في الملاعب الأوروبية.

وأخيراً، سجل السوري عمار رمضان هدفاً في المباراة، التي اكتسح فيها فريق دونايسكا ستريدا شباك مضيفه ترينتسين بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري السلوفاكي، وليرفع بذلك اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً رصيده إلى سبعة أهداف سجلها في المسابقة، منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري.