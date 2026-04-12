عداء أسترالي شاب يحطم رقم بولت التاريخي في سباق 200 متر

خطف العداء الأسترالي الشاب غوت غوت الأضواء عالميًا، بعدما حطّم الرقم العالمي لفئة تحت 20 عامًا في سباق 200 متر، متجاوزاً ما حققه الأسطورة الجامايكي يوسين بولت في العمر نفسه، في إنجاز مدوٍّ أعاد خلط أوراق عالم ألعاب القوى. ووفقاً لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، سجّل غوت، البالغ من العمر 18 عامًا، زمنًا مذهلًا بلغ 19.67 ثانية، خلال مشاركته في نهائي بطولة أستراليا لألعاب القوى على ملعب سيدني الأولمبي، ليصبح صاحب أفضل توقيت عالمي في التاريخ لفئة تحت 20 عامًا، وأحد أسرع العدائين على الإطلاق رغم حداثة سنه، وأول أسترالي يكسر حاجز 20 ثانية بشكل قانوني في هذا السباق.

ونجح الشاب أيضًا في تحطّيم الرقم السابق (19.69) المسجل باسم الأميركي إيرييون نايتون منذ 2022، كما تفوّق على زمن بولت في العمر نفسه (19.93 عام 2004)، كما أصبح في هذا السباق أول مرة يكسر فيها غوت حاجز 20 ثانية بشكل قانوني (مع رياح مسموح بها)، بعدما كان قد سجّل 19.84 سابقاً لكن برياح غير قانونية بحسب الصحيفة.

وقال غوت بعد السباق: "كنت أنتظر هذه اللحظة، أشعر براحة كبيرة لأنني حققت هذا الزمن بشكل قانوني. أمتلك السرعة واللياقة لتحقيق المزيد، وأنا جاهز لما هو قادم". كما أشار إلى أن المنافسة داخل أستراليا نفسها أصبحت عاملًا محفزًا: "لدينا عداؤون رائعون، ووجود اثنين تحت 20 ثانية أمر مذهل".

وأشارت الصحيفة إلى أن المقارنة مع بولت أصبحت حتمية، ليس فقط بسبب الأرقام، بل أيضاً بسبب طريقة تطور العداء الأسترالي وسرعته في تحطيم الحواجز الزمنية، وهو ما يذكّر ببدايات "البرق الجامايكي" الذي سيطر لاحقاً على سباقات السرعة سنوات طويلة. كما أشارت الصحيفة إلى أن غوت غوت لا يكتفي بالأرقام، بل يتميز بقدرة استثنائية على التسارع في الأمتار الأخيرة، وهي سمة لطالما كانت أحد أسرار تفوق بولت نفسه، ما يعزز فرضية أنه قد يكون "الوريث الشرعي" لعرش 200 متر في المستقبل. وكان غوت غوت، المولود في كوينزلاند لأبوين من جنوب السودان، بدأ لفت الأنظار منذ عام 2024 عندما كان في الـ16 من عمره، بعدما حطّم الرقم الأسترالي التاريخي (20.06) الذي صمد منذ أولمبياد مكسيكو 1968 باسم الأسترالي بيتر نورمان.