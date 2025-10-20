عثمان معما.. فيفا قارنه برونالدو ليسير على خطى ميسي ومارادونا

- تألق النجم المغربي عثمان معما في كأس العالم تحت 20 عاماً بتشيلي، حيث قاد بلاده للفوز باللقب على حساب الأرجنتين، وحصد جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، ليصبح ثاني عربي يحقق هذا الإنجاز بعد الإماراتي إسماعيل مطر. - معما، لاعب واتفورد الإنجليزي، يُقارن بكريستيانو رونالدو بفضل مهاراته الفنية وقدرته على قراءة اللعب، مما جعله محط أنظار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي أشاد بموهبته. - بدأ معما مسيرته الاحترافية مع مونبلييه الفرنسي، حيث أظهر إمكانياته المميزة، قبل أن ينتقل إلى واتفورد في 2025 بعقد يمتد لأربع سنوات.

كتب النجم المغربي عثمان معما (20 عاماً) اسمه بأحرف من ذهب في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً التي اختتمت في تشيلي فجر الاثنين، حين توج مع بلاده باللقب على حساب الأرجنتين في النهائي، ليحصد على إثرها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بعدما قدّم مستوى مميز خلال هذه النسخة.

وسار معما لاعب نادي واتفورد الإنكليزي على خطى أساطير سابقين حققوا هذه الجائزة التي تُعتبر أهم إنجازٍ فردي في مونديال الشباب، بعدما سبقه إليها العديد من الأسماء الكبيرة في سماء كرة القدم، على غرار الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في نسخة 1979 في اليابان، ومواطنه خافيير سافيولا في 2001، والأسطورة ليونيل ميسي في عام 2005 بهولندا، وكذلك سيرخيو أغويرو في كندا عام 2007 والفرنسي بول بوغبا في 2013، ليصبح بالتالي ثاني عربي يظفر بهذه الجائزة بعد الإماراتي إسماعيل مطر في عام 2003.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد سلّط الضوء على موهبة معما قبل أيام من النهائي، تحديداً في يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على هامش مقابلة أجراها معه، بعدما شبهه بنجم وقائد نادي النصر ومنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، إذ مدح موهبته بكلمات مميزة قائلاً: "يُزعج جناح واتفورد دفاعات الخصوم باستمرار بمهاراته الفنية وقدرته على قراءة اللعب، أسلوبه الهجومي وحسه الفني جعلاه يُقارن بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بمراوغاته المذهلة وموهبته الفطرية، يُطلق معما العنان لإبداعه في كلّ مرة يخطو فيها أرض الملعب. من لحظة لمسه للكرة، يحبس الملعب أنفاسه في انتظار إنجازٍ لا يعرفه إلا هو".

أثبت معما خلال نسخة 2025 أنّه نجمٌ في أرضية الملعب وخارجه، فخلال مقابلته التي أجراها مع موقع "فيفا" أكد أنّه يمتلك عقلية ناضجة واحترافية، حين قال: "نحن نسعى فقط لإرضاء جماهيرنا. إنهم من يدفعوننا لتجاوز أنفسنا، لا شيء يضاهي اللعب للشعب المغربي. كل واحد منا يعلم أن عليه بذل قصارى جهده، لأن ارتداء هذا القميص يحمل مسؤولية كبيرة. علينا أن نرتديه بفخر".

وكانت بداية رحلة معما الاحترافية قد بدأت في 12 مايو 2024، بقميص نادي مونبلييه الفرنسي في دوري الدرجة الأولى، بدخوله بديلاً أمام موناكو رغم الخسارة بنتيجة 0-2، لكنه قدّم يومها مستوى مميز مما أثار إعجاب المراقبين، ليحصل بعدها على فرصة اللعب أساسياً يوم 19 مايو/ أيار أمام لانس، وبالفعل سجل هدفه الأول بسنّ 18 عاماً و226 يوماً، ليصبح ثالث أصغر هداف في تاريخ ناديه، ليقرر في 11 يوليو/ تموز 2025 ترك "الليغ 1" للعب مع نادي واتفورد بعقدٍ يتمد لأربع سنوات.