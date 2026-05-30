عبق كتالوني وجذور مشتركة بين أرتيتا وأنريكي في نهائي أبطال أوروبا

- يجتمع ميكيل أرتيتا ولويس إنريكي في جذورهما الكتالونية وتأثرهما ببيب غوارديولا، حيث استفاد أرتيتا من خبرته كمساعد لغوارديولا في مانشستر سيتي، بينما قاد إنريكي برشلونة وباريس سان جيرمان لتحقيق نجاحات كبيرة. - تولى أرتيتا وإنريكي تدريب أندية كانت تعاني من الإخفاق، حيث نجح إنريكي في تحقيق حلم باريس سان جيرمان بالفوز بدوري الأبطال، بينما أعاد أرتيتا أرسنال إلى المنافسة على الألقاب الكبرى. - يعتمد أرتيتا وإنريكي على أسلوب لعب مميز يركز على الاستحواذ والتحكم، مع اختلاف في النهج حيث يفضل أرتيتا الدفاع القوي والشباب، بينما يعتمد إنريكي على اللعب المفتوح والسلس.

يشترك المدرب الإسباني لأرسنال الإنكليزي ميكيل أرتيتا وخصمه في نهائي دوري أبطال أوروبا، مواطنه لويس أنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجذور الكتالونية والهوس في السعي نحو الكمال، فيما ستتحول صداقتهما إلى منافسة، خلال معركة السبت في بودابست، بين زميلين سابقين، وتلميذي مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الذي يغادر النادي على مسار تصادمي.

وتقاطع مسار الثلاثة مدربين في برشلونة عند مطلع الألفية خلال أيامهم كلاعبين، قبل أن يغادر أرتيتا الأصغر سناً بعدما سُدّت أمامه الطريق. في عام 2001، ومع بروز تشافي هرنانديز وأندريس إنييستا من أكاديمية "لا ماسيا" في الوقت نفسه، أصبحت دقائق اللعب نادرة. وقال إنريكي الذي سار على خطى المدرب الكتالوني بتدريب برشلونة "بيب كان مرجعاً لكل من يريد لعب كرة القدم بطريقة معينة". في حين يعزو أرتيتا الفضل إلى غوارديولا بمنحه المعرفة التي سمحت له ببدء مسيرته التدريبية، بعدما عمل مساعداً له في السيتي لمدة ثلاثة أعوام.

وكان برشلونة قد تعاقد أيضاً مع الفرنسي إيمانويل بوتي من أرسنال للانضمام إلى أنريكي وغوارديولا في خط وسط مزدحم، فطُلب من أرتيتا المغادرة على سبيل الإعارة إلى سان جيرمان. وقال أرتيتا الذي كان في الثامنة عشرة من عمره آنذاك لموقع أرسنال الرسمي "كان الأمر مرعباً بالنسبة لي ولعائلتي".

وخاض الإسباني 53 مباراة خلال 18 شهراً في باريس، وتقاسم الغرفة مع المدافع الأرجنتيني القوي غابريال هاينزه الذي بات اليوم أحد أفراد جهازه الفني في أرسنال، وأضاف بحسب مانقلته وكالة فرانس برس: "كانت تجربة ستبقى معي إلى الأبد، مع زملاء شكّلوا من أردت أن أكونه كلاعب، وأشعلوا في داخلي شيئاً جعلني أطمح لأن أصبح مدرباً". ووقّع أرتيتا مع رينجرز الاسكتلندي في 2002، ثم أمضى معظم مسيرته بعد ذلك مع إيفرتون ثم أرسنال.

وبينما تفوق مسار إنريكي لاعباً ومدرباً حتى الآن على مسار أرتيتا، فإن ذلك قد يبدأ بالتغيّر هذا الأسبوع. وقال إنريكي الذي يلعب فريقه كرة أكثر انفتاحاً وسلاسة من فريق أرتيتا "ميكيليتو أرتيتا... أنا أحبه كثيراً"، وأضاف "سيكون الأمر صعباً جداً، لكنّنا نؤمن كثيراً بأسلوب لعبنا وبما نريد القيام به". وقد يرى البعض في استخدام ابن الـ56 عاماً لكلمة "ميكيليتو" لعبة ذهنية قبل النهائي، بإحياء اللقب الذي كان يطلقه على أرتيتا قبل ربع قرن. وفي نصف نهائي الموسم الماضي، حين التقيا، تفوق باريس سان جيرمان بقيادة "لوتشو" وتأهل.

طموح لدرجة النوم في مراكز التدريب!

كمدربَين، وصل كل من أرتيتا وإنريكي إلى أندية تعاني من الإخفاق، وقاداها إلى ما كانت تطمح إليه. ورغم هيمنة باريس سان جيرمان على الكرة الفرنسية لسنوات طويلة، فإنه لم ينجح قط في تحقيق حلمه في دوري الأبطال حتى وصول إنريكي.

وأحرز المدرب الطموح اللقب بعد فوز كاسح على إنتر ميلان الإيطالي في العام الماضي. وقال رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي حينها "إنه مدرب رائع، أفضل مدرب في العالم، لكنه أيضا شخص مذهل". وكان ذلك اللقب الثاني للويس إنريكي في دوري الأبطال، بعد قيادته برشلونة إلى التتويج عام 2015. ولم يفز بالبطولة أكثر منه سوى أربعة مدربين. وأشاد أرتيتا بـ"هالة" مواطنه، إذ قال لموقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) "الطريقة التي ينقل بها الرسالة، ومدى قناعته بما يقوم به، وتمسكه بما يؤمن به بغض النظر عن أي رأي آخر، أعتقد أن هذه قوة خارقة".

وقال لاعب وسط باريس سان جرمان السابق الإنكليزي ديفيد بيكهام إنّ الخليفي أخبره بأن أنريكي كان ينام عملياً "كل ليلة" في مركز التدريب خلال موسمه الأول، لشدة هوسه بتشكيل حاضر الفريق ومستقبله. وهذا الدافع حاضر أيضاً لدى أرتيتا الذي كرّس نفسه للعمل خلال الأعوام السبعة الماضية لإحياء عملاق شمال لندن. وعُيّن أرتيتا في كانون الأول/ديسمبر 2019 والفريق في المركز العاشر في الدوري الإنكليزي، وتعهد بإعادة أرسنال إلى المنافسة على "أكبر الألقاب"، وأثبت تدريجياً صحة كلامه.

وأنهى أرسنال هذا الموسم انتظاراً دام 22 عاماً للفوز باللقب، وعاد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عقدين. واعتمد ابن الـ44 عاماً على الشباب، وعلى غرار لويس إنريكي، الذي أخرج من التشكيلة النجوم الذين لا ينسجمون مع الثقافة التي كان يبنيها. وقال أرتيتا في بداية هذا الموسم "كنا نحفر، نحفر، نحفر، وعليك أن تواصل الحفر لأن الذهب سيكون هناك يوماً ما". وبالاعتماد على الشباك النظيفة والتحكم، شق "المدفعجية" طريقهم إلى المجد، بدلاً من اكتساح الخصوم كما يفعل باريس سان جيرمان بقيادة لوتشو، رغم أن الاستحواذ واللعب الموضعي عنصران مهمان لدى كلا المدربين. وقال أنريكي: "يمكنك أن ترى أن أرتيتا قائد... وقد غرس عقلية الفوز". وكان أرتيتا قد أطاح هذا الموسم محلياً غوارديولا، الفائز بدوري الأبطال ثلاث مرات، ويواجه الآن أحد أساتذة خط وسط برشلونة السابقين الذي يسعى لإكمال ثلاثيته الأوروبية في قمة الأبطال المرتقبة ليلة السبت.