عبد المنعم كهربا احترف في ثلاث قارات... هكذا انتهت تجاربه

- أعلن محمود كهربا عن فسخ عقده مع نادي القادسية الكويتي بسبب عدم حصوله على مستحقاته، مما يجعله لاعباً حراً يبحث عن نادٍ جديد، مؤكداً احتفاظه بحقوقه القانونية. - عانى كهربا من تجارب احترافية غير مستقرة منذ رحيله عن الأهلي في 2025، حيث لعب لنادي الاتحاد الليبي والقادسية الكويتي، وتوترت علاقته مع القادسية بسبب المستحقات المتأخرة. - بدأت مسيرته مع إنبي وانتقل لأوروبا قبل العودة لمصر، وحقق ألقاباً مع الأهلي وشارك في كأس العالم 2018 وفاز بكأس أمم أفريقيا للشباب 2013.

أعلن نجم الكرة المصرية وناديي الزمالك والأهلي، محمود عبد المنعم كهربا (31 عاماً)، عن نهاية مسيرته الاحترافية في نادي القادسية الكويتي، عبر فسخ العقد من طرف واحد، ليبدأ البحث عن نادٍ يلعب له رسمياً في الفترة المقبلة على أمل إنقاذ مسيرته الكروية التي شهدت تنقلات كبيرة في الآونة الأخيرة.

وكتب اللاعب، الاثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام: "أعلن فسخ عقدي مع نادي القادسية الكويتي من طرفي، وذلك استناداً إلى عدم حصولي على مستحقاتي التعاقدية خلال الفترة الماضية، وبناءً على عدد من الأحداث والمعطيات المتعلقة بهذا الشأن، وبهذا الإعلان أؤكد أنني أصبحت لاعباً حراً من اليوم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة، مع احتفاظي الكامل بكل حقوقي القانونية".

وتعثر كهربا، الذي يطالب حالياً بمستحقات مالية متأخرة له في النادي الكويتي، في تجاربه الاحترافية منذ رحيله عن الأهلي في مطلع العام الماضي 2025، وخاض في عام واحد (2025) تجربتَين خارج مصر: الأولى كانت مع نادي الاتحاد "طرابلس" الليبي، ولعب له في النصف الثاني من الموسم الماضي، ولم يحقق أي ألقاب، ورحل سريعاً بعد أشهر قليلة، والثانية تمثلت في الانتقال إلى صفوف القادسية الكويتي، ولعب له في النصف الأول من موسم 2025-2026، ولم يقدم المردود الفني المطلوب، وتوترت علاقته مع إدارة النادي بسبب المستحقات المتأخرة.

ويُعاني النجم المصري من لعنة الزمالك الشهيرة التي لاحقته منذ واقعة فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد في صيف عام 2019، إذ تنقل خلال آخر سبع سنوات بين خمسة أندية ما بين بداية في ديسبورتيفو أفيش البرتغالي لفترة، ثم اللعب مع الأهلي، مروراً بإعارة في هاتاي التركي، وأخيراً الرحيل نهائياً عن الأهلي في عام 2025، واللعب لناديي الاتحاد الليبي والقادسية الكويتي.

وتسبّبت واقعة رحيل كهربا من الزمالك في أزمة مالية عنيفة بالنسبة إلى اللاعب، الذي وجد نفسه مطالباً بسداد غرامة مالية وصلت قيمتها إلى مليونَين و200 ألف دولار أميركي للزمالك سددها بالعملة المصرية قبل أشهر، ووصلت قيمة ما دفعه لصالح الزمالك إلى 76 مليون جنيه.

وتمثل رحلة كهربا في عالم الكرة المصرية، واحدة من أغرب التجارب في ظل كثرة التنقل بين الأندية، وتدشين سيناريو وحيد في كل محطاته، وهو التألق في البداية، ثم الدخول في صراعات، وكتابة نهايات حزينة، ونال عبر مسيرته الكروية فرصاً عدّة لخوض تجارب احترافية في أوروبا، بدأت قبل أن يُتمَّ الـ20 من عمره، عندما لمع في بداياته مع نادي إنبي بين عامَي 2011-2013 ليحترف في لوزيرن، ثم غراسهوبر في سويسرا بين 2013 و2014.

ولكن لم يوفق في تجربتَيه بسبب خلافات مع مدربيه رغم التألق في البداية، وعاد إلى إنبي، ثم انضم إلى الزمالك الذي لعب موسم 2015-2016 ليحترف بعدها لعامَين في اتحاد جدة السعودي في أغلى إعارة لاعب كرة مصري، ووصلت قيمتها إلى 80 مليون جنيه. وفي عام 2018 عاد للزمالك، ولعب له موسماً، ثم تنقل بين خمسة أندية بين عامَي 2019 و2025 أشهرها الأهلي المصري.

وحقق النجم المصري عبر مسيرته لقب بطل كأس أمم أفريقيا للشباب عام 2013، وشارك في كأس العالم للشباب أيضاً، ولعب للمنتخب الأول، وخاض معه بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وفاز بألقاب كبرى في مسيرته مع الأندية، لعل أبرزها بطولة الدوري المحلي مع الأهلي أعوام 2020، 2023، 2024، 2025، وتوج بطلاً لدوري أبطال أفريقيا أربع مرات خلال مسيرته، بخلاف الفوز بكأس الكونفيدرالية الأفريقية عام 2019.