عبد الله نصيب يوجه رسالة إلى ميسي بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب

أدلى مدافع منتخب الأردن، عبد الله نصيب (31 عاماً)، بتصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، في المنطقة المختلطة للصحافيين بعد نهاية المواجهة أمام منتخب الكويت بالفوز (3-1)، والتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب 2025. وعلى استاد أحمد بن علي المونديالي، سجل للأردن مهند أبو طه، وسعد الروسان، وعلي علوان، وللكويت يوسف ناصر.

وأجاب مدافع منتخب الأردن، عبد الله نصيب، عن سؤال حول مشكلة تضييع الفرص السهلة أمام المرمى، وهل تحدث المدرب جمال السلامي مع اللاعبين لتجنب تضييع مثل هذه الفرص في المستقبل، قائلاً: "نعم صحيح أهدرنا الكثير من الفرص أمام المرمى في المباريات، وطبعاً المدرب تحدث معنا في هذا الأمر، وأعتقد أننا سنناقش هذا الأمر في الأيام المقبلة لمعالجة هذه المشكلة".

كما وجه نصيب رسالة خاصة إلى منتخب الأرجنتين، بقيادة نجمه ليونيل ميسي، وذلك بعد أن أوقعت قرعة مونديال 2026 "النشامى" في المجموعة العاشرة، إلى جانب بطل العالم والنمسا والجزائر، وقال نصيب: "نحن نواجه بطل كأس العالم، منتخب الأرجنتين ومعه ميسي، وهذا بحد ذاته حافز ضخم لكي نُقدم مستوى كبيراً على أرض الملعب في البطولة". يُذكر أن منتخب الأردن حقق فوزه الثاني قي بطولة كأس العرب 2025، وتأهل إلى الدور ربع النهائي، وينتظر مواجهة أحد منتخبات المجموعة الرابعة، التي تضمُّ منتخبات الجزائر والعراق والسودان والبحرين. ويستعد الأردن، وصيف بطل آسيا، لخوض نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، الصيف المقبل.