حلّ المنسق الإعلامي لمنتخب قطر للناشئين عبد الله العمادي ضيفاً على "العربي الجديد"، للحديث عن الحضور الجماهيري في البطولة، وحظوظ "العنابي" في الذهاب بعيداً بمسابقة كأس العالم تحت 17 سنة "قطر 2025".

وعن دور الاتحاد القطري في دعم المنتخب بمهمته، قال العمادي: "عندما نتكلّم عن الاتحاد القطري، فنحن عائلة واحدة دائماً. الدعم موجود، خصوصاً للاعبين الناشئين والشباب، ونحن نشكرهم على ذلك". وحول رأيه بحظوظ ناشئي "العنابي" في الذهاب بعيداً في تلك البطولة، أردف: "المجموعة ليست سهلة والمنتخبات جميعها وصلت إلى هنا باستحقاق، لم يحالفنا الحظّ في اللقاء الأول أمام إيطاليا (انتهى بخسارة العنابي بهدف دون رد)، رغم الأداء المميز، نأمل أن تكون المواجهات القادمة في صالحنا".

وعن التغطية الإعلامية لمونديال الناشئين، واصل حديثه قائلاً: "نجاح أي بطولة مرهون بالإعلام، وجميع القنوات والإعلام المحلي داعم بشكل كامل، ومستمر، وهذا أمر سيستمر لآخر يوم في البطولة، لإظهار قطر بأبهى حلّة. فدون الإعلام لن تصل الرسالة بطريقة مثالية".

وعن حضور الجماهير، والرسالة التي يوجّهها إلى مشجعي "العنابي"، ختم حديثه قائلاً: "البطولة على أرضنا، وهذه نقطة إيجابية. الدعم في اللقاء الأول كان مميزاً، ونطالب الجماهير بالحضور في قادم المواجهات. سيحصل اللاعبون على دعم معنوي كبير، في حال حضور الجماهير، وسيقدمون كل ما يملكون". ويواجه المنتخب القطري للناشئين، يوم الخميس، نظيره منتخب جنوب أفريقيا في ثاني جولات منافسات المجموعة الأولى، على أن يختتم مواجهاته بلقاء بوليفيا، يوم الأحد المقبل.