- عبد الله الخاطر، مدير النقل في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، يشارك في تنظيم كأس العالم 2026 بعد نجاح قطر في مونديال 2022، حيث يشرف على عمليات النقل في استاد بي سي بليس بفانكوفر، كندا. - الخاطر يعبر عن فخره بنقل خبرات قطر في تنظيم الفعاليات العالمية، مؤكدًا على أهمية وضع معايير جديدة تستفيد منها الدول المستضيفة مستقبلاً، ويعتبر تمثيل الكوادر القطرية على المسرح العالمي مصدر فخر. - خلال مونديال 2022، أدار الخاطر عمليات النقل في استاد أحمد بن علي، حيث نجحت منظومة النقل العام في قطر في نقل 26.8 مليون شخص، مما يعكس نجاح قطاع النقل في البطولة.

تحدث مدير النقل في المنشآت باللجنة العليا للمشاريع والإرث عبد الله الخاطر عن مشاركة الكوادر القطرية في تنظيم بطولة كأس العالم 2026، بعد التنظيم الناجح في مونديال 2022، والإرث الذي اكتسبته من خلال استضافة البطولة العالمية. ويُواصل الخاطر نقل هذه الخبرات إلى كأس العالم 2026، إذ يعمل في منصب مشرف عمليات النقل في استاد بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية، والذي استضاف المباراة الثانية للمنتخب القطري في دور المجموعات أمام منتخب كندا يوم 19 يونيو/حزيران الحالي. وفي إطار مهامه، يتولى الخاطر الإشراف على تنقل المشجعين والمنتخبات والحكام والقوى العاملة بين الفنادق ومواقع التدريب والاستادات، إلى جانب ربط منشآت البطولة بشبكة النقل العام في مدينة فانكوفر.

وفي هذا الإطار، تحدث الخاطر في تصريحات خاصة لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث قائلاً "عندما استضفنا كأس العالم 2022، لم يكن هدفنا تنظيم بطولة ناجحة فحسب، بل سعينا إلى وضع معايير مرجعية جديدة على مستوى تنظيم الفعاليات والقطاع ككل، بحيثُ تستفيد منها الدول المستضيفة في المستقل. وأن يتم تكليفي اليوم بنقل هذه الخبرات، والعمل إلى جانب القائمين على تنظيم نسخة 2026 ومساعدتهم في تجاوز التحديات، هو دليل على ما حققته قطر وعلى المستوى الذي ما زلنا نحرص على المحافظة عليه". وأضاف: "عندما يعلم الناس هنا أنني من قطر، فإن أول ما يتبادر إلى أذهانهم هو كأس العالم. أن أحمل هذا الإرث وأن أمثل كفاءة وقدرات أبناء بلدي على هذا المسرح العالمي هو مصدر فخر كبير بالنسبة لي. نحن نُظهر للعالم ما تستطيع الكوادر القطرية تحقيقه".

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في المقابل، أعرب الخاطر عن سعادته باستضافة منتخب قطر في الاستاد الذي أصبح يعرف تفاصيله عن قرب، قائلًا: "العمل في الاستاد ذاته الذي خاض فيه منتخبنا مباراته، جعل هذه التجربة أكثر تميزًا بالنسبة لي. كما أن استقبال مشجعي العنابي والمساهمة في ضمان وصولهم بسلاسة إلى الاستاد الذي شاركت في الاستعدادات الخاصة به، يمنحني شعوراً بالفخر سيبقى معي طويلاً بعد انتهاء البطولة".

وخلال بطولة كأس العالم 2022، شغل الخاطر منصب مدير عمليات النقل في استاد أحمد بن علي، إذ تولى الإشراف على حركة عشرات الآلاف من المشجعين من وإلى الاستاد، وهي تجربة يصفها بأنها من أكثر المحطات المهنية تحدياً وإثراءً في مسيرته. في حين شكل قطاع النقل أحد أبرز قصص النجاح خلال البطولة، إذ نجحت منظومة النقل العام في الدولة، التي ضمت مترو الدوحة والحافلات والترام، وبالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات المعنية، في نقل أكثر من 26.8 مليون من السكان والزوار على مدار البطولة.