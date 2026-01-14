- توقفت صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة بسبب مطالب الأهلي المصري بتجديد عقد اللاعب قبل إعارته، وهو ما رفضه اللاعب ووالده، مما أدى إلى تعثر المفاوضات. - كان من المقرر أن ينضم عبد الكريم إلى فريق برشلونة الرديف، مع خيار شراء بقيمة 1.5 مليون يورو، واحتفاظ الأهلي بنسبة 15% من أي انتقال مستقبلي، لكن الخلاف حول تجديد العقد يهدد الصفقة. - رغم التفاهمات المبدئية، يظل الخلاف حول تجديد العقد عائقًا رئيسيًا، مع توقعات بعدم تراجع الأهلي عن شروطه.

بدا قبل أيام قليلة فقط أن انتقال المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم (18 عاماً)، إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الحالية مسألة شبه محسومة، إلا أن تقارير جديدة كشفت أن مطالب نادي الأهلي المصري أدت إلى توقف الصفقة بشكل كامل.

وكان تقرير سابق نشرته صحيفة آس الإسبانية قد كشف عن توصل برشلونة والأهلي لاتفاق شامل يقضي بانتقال عبد الكريم على سبيل الإعارة، ليصبح بذلك أول لاعب مصري في تاريخ النادي الكتالوني. وذكر التقرير حينها أن اللاعب قد يسافر إلى برشلونة خلال أيام قليلة لإجراء الفحوصات الطبية، غير أن غياب الإعلان الرسمي أثار علامات استفهام حول مصير الصفقة.

وزادت التساؤلات بعد مشاركة عبد الكريم مع الأهلي، في أول ظهور له عام 2026، بعدما دخل بديلاً ولعب آخر 20 دقيقة في فوز فريقه على منافسه فاركو. وبعد ذلك، أظهر تقرير لصحيفة سبورت الإسبانية أن سبب تعثر الصفقة يعود إلى شرط أساسي وضعه الأهلي، إذ وافق النادي المصري على إعارة اللاعب إلى برشلونة هذا الشتاء بشرط تمديد عقده أولاً قبل الرحيل. إلا أن عبد الكريم ووالده، الذي يعمل وكيل أعماله أيضاً، رفضا حتى الآن فكرة تجديد العقد، ما أدى إلى توقف المفاوضات بشكل شبه كامل. وبحسب التفاصيل التي نشرتها الصحيفة، فإن عرض برشلونة يتضمن عقداً قصير الأمد حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار شراء يمكن تفعيله في الصيف المقبل. ويخشى الأهلي عدم تفعيل هذا الخيار، ما يعني عودة اللاعب بعد ستة أشهر فقط، مع تبقي عام واحد في عقده الحالي، الذي ينتهي في 2027.

وكان مخطط برشلونة يقضي بانضمام عبد الكريم إلى فريق برشلونة الرديف (بارسا أثلتيك)، على أن يدفع النادي الكتالوني مبلغ خمسة ملايين يورو للأهلي في حال مشاركته في خمس مباريات مع الفريق الثاني. كما يتضمن الاتفاق خيار شراء بقيمة 1.5 مليون يورو، مع احتفاظ الأهلي بنسبة 15% من قيمة أي انتقال مستقبلي، وفق ما أكدته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إضافة إلى إمكانية حصول النادي المصري على خمسة ملايين يورو أخرى في حال تحقيق اللاعب حوافز وأهدافاً معينة. ورغم التوصل إلى تفاهمات مبدئية بين برشلونة واللاعب والأهلي، فإن الخلاف حول تجديد العقد في مصر بات يهدد بانهيار الصفقة بالكامل، في ظل توقعات بعدم تراجع الأهلي عن شروطه خلال الأيام المقبلة.