أثار حضور المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم (18 عاماً) ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 صدى واسعاً، سواء داخل بلاده أو في نادي برشلونة، إذ وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أمس الخميس، أشارت مصادر من النادي الكتالوني إلى أن قرار تفعيل خيار الشراء البالغ ثلاثة ملايين يورو، وربما يصل إلى خمسة ملايين مع المتغيرات، لم يُحسم بعد، رغم ترجيح منح الضوء الأخضر النهائي لتفعيل عملية الشراء.

وأثارت الخطوة الجريئة التي اتخذها المدرب حسام حسن باستدعاء لاعب لم يصل بعد إلى مستوى الاحتراف الأول اهتماماً كبيراً داخل نادي برشلونة الإسباني، في ظل متابعة دقيقة لسقف الرواتب والالتزام بقواعد اللعب المالي، وهذا القرار سيرفع من قيمة النجم المصري الشاب، خصوصاً أن عبد الكريم سيلعب إلى جانب نجوم مثل محمد صلاح وعمر مرموش في بطولة كأس العالم 2026 إن حظي بفرصة للمشاركة في المباريات هذا الصيف.

ويعود عدم تصعيد اللاعب إلى فريق برشلونة أتلتيك لأسباب إدارية بحتة، في حين تبقى الكلمة الأخيرة بشأن مستقبله بيد المدير الرياضي خوسيه رامون أليكسنكو الذي لم يدلِ بتصريح رسمي حتى الآن، مع العلم أن المسؤولين يجمعون على أن "إمكاناته تنبئ بمستقبل واعد"، وكان حمزة انتقل إلى نادي برشلونة في شهر فبراير/شباط الماضي قادماً من نادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وفي مطلع شهر مايو/أيار، اختتم فريق الناشئين موسمه بفوز كبير على مونتي كارلو (9-0)، سجل خلاله حمزة ثلاثية كاملة في أقل من ربع ساعة مؤكداً موهبته اللافتة.