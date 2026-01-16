عبد الظاهر السقا يوجّه تحذيراً بسبب انتقادات جيل منتخب مصر الحالي

- يستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس أمم أفريقيا 2025، بعد خسارته أمام السنغال في نصف النهائي. - عبد الظاهر السقا يرى أن المشاركة في البطولة فرصة لتطوير الأداء قبل كأس العالم، محذراً من الانتقادات الموجهة للجيل الحالي من اللاعبين. - يسعى المدرب حسام حسن لتحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية، وسط انتقادات للأداء، حيث تمثل المباراة تحدياً مهماً في مسيرته التدريبية.

يتحضر منتخب مصر لخوض مواجهة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، عندما يواجه منتخب نيجيريا يوم السبت، وهو الذي خرج من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام منتخب السنغال بهدف نظيف.

وجاءت نظرة عبد الظاهر السقا، قلب دفاع منتخب مصر وقائد "الفراعنة" السابق، إلى الخسارة التي تلقاها منتخب بلاده أمام السنغال مختلفة، وانعكست تلك الحالة على كلماته عن الخسارة المصرية، إذ قال في تصريحات لـ"العربي الجديد": "مشاركة منتخب مصر في البطولة في حد ذاتها من الأمور المفيدة والإيجابية، لكون مواجهات الحدث القاري الكبير بروفة واحتكاكاً قوياً قبل المشاركة في النسخة الجديدة من كأس العالم، بالإضافة إلى أن الكان فرصة ذهبية للجهاز الفني لعلاج السلبيات وأوجه القصور قبل المشاركة المونديالية".

وحذر عبد الظاهر من حملات الانتقاد للاعبي الجيل الحالي الذي يُمثل منتخب مصر، والذي لم يكن محظوظاً في مشاركاته في بطولة كأس أمم أفريقيا، موضحاً أنه كان يتمنى أن يتوج بعض لاعبيه مسيرتهم الحافلة بالكأس الأفريقية، مثل محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد صلاح وعمر مرموش، وختم تصريحاته قائلاً: "علينا التركيز في الوقت الحالي على كيفية انتزاع المركز الثالث والميدالية البرونزية، خاصةً أن المواجهة تأتي أمام المنتخب النيجيري الذي يعيش إحدى فتراته الذهبية، كما علينا النظر إلى المستقبل والاستعداد القوي لكأس العالم".

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز على نيجيريا، وحصد الميدالية البرونزية، ورفع عدد انتصاراته في البطولة الحالية إلى خمسة انتصارات، والتقدم خطوة في التصنيف الدولي، ويدخل اللقاء، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن (59 عاماً)، وسط انتقادات تلاحقه بقوة على خلفية الأداء المخيب للآمال أمام السنغال، وعدم تقديم كرة هجومية مع تراجع لافت في مستوى العديد من اللاعبين، ويسعى إلى تقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز، وتكرار تفوقه على "النسور الخضر"، بعدما حقق الفوز في مباراة سابقة ودية قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025، حينما فاز (2-1) على استاد القاهرة الدولي.

في المقابل، تُمثل المباراة بالنسبة إلى المدرب حسام حسن تحدياً آخر مهماً في مسيرته التدريبية، حيث يتيح له الحصول على الميدالية البرونزية الوجود شرفياً على منصات التتويج بوصفه ثالث أمم أفريقيا في أول بطولة قارية له في قيادة منتخب "الفراعنة" بعد الوصول إلى منصب المدير الفني، إذ يخلو رصيده التدريبي من أي بطولة.