- تعادل الهلال السوداني مع ماميلودي صن داونز 2-2 في دوري أبطال أفريقيا، حيث سجل عبد الرازق عمر هدفين للهلال، ليصبح ثاني هدافي البطولة بعد محمود حسن تريزيغيه. - رغم التعادل، بقي صن داونز في صدارة المجموعة بفارق الأهداف، بينما اقترب الهلال من التأهل لربع النهائي، مستفيدًا من تعثر مولودية الجزائر وسانت لوبوبو. - تاريخيًا، صن داونز يتفوق في المواجهات المباشرة، لكن الهلال يواصل تقديم أداء مميز في البطولات الأفريقية والمحلية.

تعادل فريق الهلال السوداني مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بهدفين لمثلها، مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل عبد الرازق عمر هدف النادي السوداني الأول، قبل أن يعدل أرثر ساليس النتيجة لصن داونز، فيما أضاف تيبوهو موكوينا الهدف الثاني لأصحاب الأرض، لكن عبد الرازق عمر، واصل تألقه بتعديل النتيجة للزوار في الشوط الثاني، محرزاً الهدف الرابع له في البطولة حتى الآن، حيث لا يتفوق عليه سوى لاعب الأهلي، محمود حسن تريزيغيه، الذي يملك خمسة أهداف. وأخفق النادي الجنوب الأفريقي في ضمان التأهل بشكل كبير إلى الدور التالي، لكن بقيَ في صدارة الترتيب بفارق الأهداف المستقبلة عن الهلال (يملك الفريقان 5 نقاط من انتصار وتعادلين)، ليقترب الهلال أكثر من بلوغ ربع النهائي، كون مولودية الجزائر الجزائري وسانت لوبوبو الكونغولي يملكان نقطة لكل منهما، مع مباراة أقل.

وحقق عملاق الكرة السودانية نتيجة إيجابية، على أساس تاريخ المواجهات بين الفريقين، قبل هذه المباراة، التي حقق فيها صن داونز خمسة انتصارات من أصل ثماني مباريات جمعت بين الفريقين، فيما فاز الهلال مرة وتعادل الفريقان مرتين، وسجل صن داونز 12 هدفاً مقابل 7 أهداف للهلال، قبل لقاء الجمعة. ويعيش الأخير حالة خاصة جداً في الأسابيع الأخيرة، إذ يخوض بطولتَين هما الدوري الرواندي، ويمنح فيها الأولوية لنجومه الكبار، بخلاف بطولة الدوري السوداني "منطقة الشرق"، التي يمنح فيها الفرصة للاعبيه البدلاء.