عبدلي يتخذ قراره النهائي.. انتقال مرتقب إلى عملاق الدوري الفرنسي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن نجم خط وسط نادي أنجيه الفرنسي ومنتخب الجزائر، حيماد عبدلي (26 عاماً)، اتخذ قراره النهائي بشأن مسار مستقبله الكروي، باختيار وجهته المقبلة، عبر الانتقال المرتقب إلى ناديه الجديد، وذلك في ظل عدم رغبته في تجديد عقده، الذي ينتهي مع ناديه في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

ووفقاً للتفاصيل، التي نشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس الأربعاء، فإنّ عبدلي، الذي يعتبر أحد أكثر اللاعبين طلباً في الدوري الفرنسي، خلال الفترة الحالية، بسبب اقتراب نهاية عقده من جهة وإمكاناته الفنية الكبيرة من جهة أخرى، اختار الانضمام إلى صفوف نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، الذي يعتبر الخيار المفضل للنجم الجزائري، وذلك بعدما تمكنت إدارة هذا الأخير من إقناعه بمشروع نادي الجنوب من الناحية الرياضية والدور المقترح له داخل تشكيلة المدرب الإيطالي، روبيرتو دي زيربي.

وأضاف المصدر أن الخطوة التالية في مستقبل عبدلي، الذي أصبح بإمكانه التفاوض مع الأندية، ابتداءً من أول يناير/ كانون الثاني الجاري، من دون الرجوع إلى ناديه الحالي، تتعلق بموعد انتقاله إلى نادي أولمبيك مرسيليا، سواء في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، إذا تم التوصل إلى اتفاق مع أنجيه، الذي يفضل الحصول على تعويض مالي بدلاً من خسارة واحد من ركائزه مجاناً، أو الانتظار حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وحسم الصفقة نهائياً.

وأصبح عبدلي محط الأنظار، خلال الفترة الماضية، ولا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الذي يدفع الأندية الفرنسية إلى مراقبة مثل هذه الفرص أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن انتقاله لن يكلف الكثير من الجانب المالي، مقارنة بقيمته وأدائه. وقد يطلق ناديا أولمبيك ليون وأولمبيك مرسيليا السباق من أجل التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، والذي يشارك حالياً مع منتخب الجزائر في النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة في المغرب حتى 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، على أن تكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة، قبل تحديد وجهته المقبلة.