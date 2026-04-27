عبدلي في مارسيليا.. رقم كارثي وخلافات مع زميله الأرجنتيني

- لم ينجح حيماد عبدلي في فرض نفسه كلاعب أساسي في أولمبيك مرسيليا منذ انتقاله من أنجيه، حيث يشارك في عدد قليل من المباريات ويعاني من سجل كارثي مع الفريق. - تورط عبدلي في خلاف مع زميله فاكوندو ميدينا خلال أحد تدريبات مرسيليا، مما أدى إلى توتر الأجواء بين اللاعبين. - لم يحقق مرسيليا أي فوز عندما لعب عبدلي أكثر من عشر دقائق، حيث استقبلت شباك الفريق تسعة أهداف في 178 دقيقة لعبها.

لم يحقق لاعب منتخب الجزائر حيماد عبدلي (26 عاماً)، النجاح المنشود من انتقاله من أنجيه إلى نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي في الميركاتو الشتوي، فقد فشل في فرض نفسه أساسياً في تشكيلة الفريق ولا يُشارك إلا في عددٍ قليل من المباريات منذ انضمامه إلى نادي الجنوب الفرنسي، كما أنه تورط في خلاف مع زميله فاكوندو ميدينا في أحد التدريبات.

ونقل موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الاثنين، تفاصيل خلاف بين عبدلي وزميله الأرجنتيني ميدينا، وذلك خلال أحد تدريبات نادي مرسيليا، حيث قال ميدينا: "في أحد التدريبات، مرر عبدلي الكرة بين قدمي، يا له من وغد! تعمدت اللحاق به. مرت الكرة من أمامي، لكنني لم ألحق بها. اندفعت نحوه لأدفعه نحو الحواجز. غضب، وأراد ضربي. لم أرد. لا أريد أن أزيد الطين بلة".

بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 81 أمام نيس، لم يتمكن حيماد عبدلي من منع فريقه من تلقي هدف التعادل على ملعب فيلودروم. ورغم أنه ليس المسؤول الوحيد عن تراجع مستوى مرسيليا، إلا أن لاعب الوسط، الذي انضم إلى الفريق مقابل ثلاثة ملايين يورو، يعاني من سجل كارثي منذ وصوله، وفق ما نقله الموقع الفرنسي.

وفي الواقع، لم يحقق أولمبيك مرسيليا أي فوز عندما لعب حيماد عبدلي أكثر من عشر دقائق. فقد استقبلت شباك الفريق تسعة أهداف في 178 دقيقة لعبها، ولم يحقق سوى فوزين فقط، الأول على ميتز (3-1) حيث لعب دقيقة واحدة فقط، والثاني على ليون حيث شارك لمدة ست دقائق فقط.