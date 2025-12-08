عبادة نجم كأس العرب.. ومدوار يكشف لـ"العربي الجديد" موقفه من العروض

يعيش المدافع الجزائري أشرف عبادة (26 عاماً) واحدة من أبرز لحظات مسيرته الكروية خلال بطولة كأس العرب 2025 الجارية في قطر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، بعدما تحوّل إلى أحد أبرز نجوم الجولتين الأوليين مع منتخب الجزائر الرديف، سواء أمام السودان أو البحرين، ليخطف الأضواء داخل الجزائر وخارجها، وتتحول قصته إلى محور نقاش واسع بين الجماهير والمتابعين، كما أصبحت المطالب تتصاعد بمنحه فرصة تمثيل المنتخب الجزائري الأول الذي يقوده البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، قبل أيام قليلة من خوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

ويعيش عبادة اليوم لحظة ردّ اعتبار حقيقية، بعدما مرّ قبل عامٍ ونصف فقط بتجربة صعبة إثر انتقاله إلى وفاق سطيف في صيف 2024، وهو تعاقد لم يعمّر سوى أيام معدودة قبل أن يقرر النادي التخلي عنه لعدم الاقتناع بمستواه، عاد بعدها إلى أولمبي الشلف وسط معارضة واضحة من الجماهير، لكن الرد جاء من داخل الملعب، إذ قدّم مستويات قوية أعادت بناء صورته ووضعت اسمه في الواجهة، إلى درجة أن عدة أندية جزائرية أبدت رغبة في ضمه خلال الموسم الحالي.

وينحدر أشرف عبادة من مدينة توقرت التابعة لولاية ورقلة جنوبي الجزائر، حيث وُلد في 15 يونيو/ حزيران 1999، قبل أن يبدأ رحلته الكروية مع نادي مسقط رأسه، ومنها إلى مولودية العلمة في دوري الدرجة الثانية، ثم إلى أولمبي الشلف عام 2021. وخطف عبادة أول ألقابه الكبيرة بإحراز كأس الجزائر 2023، وهو إنجاز أعاد الفريق إلى منصة التتويج بعد غياب دام 12 عاماً. وخلال موسم 2024-2025، أصبح أحد اكتشافات الدوري الجزائري، لتتم مطالب بإلحاقه بالمنتخب، سواء الأول أو الرديف، قبل أن يستدعيه المدرب مجيد بوقرة للمشاركة في "شان 2025"، حيث خاض مباراة واحدة وودّع الفريق البطولة من ثمن النهائي بركلات الترجيح أمام السودان.

وتعزّزت مكانة عبادة أكثر في سوق الانتقالات الصيفية 2025، بعدما وضعه شباب بلوزداد ضمن قائمة أولوياته بطلب من المدرب سيد راموفيتش، فيما علم "العربي الجديد" من مصادر خاصة أن الأهلي المصري يُعد أحد أكثر الأندية اهتماماً بخدمات اللاعب، إذ قرر مراقبة مستوياته في كأس العرب عن قرب قبل الانتقال إلى مرحلة التفاوض الرسمي لضمه، في وقت تزايد فيه حديث المتابعين عن قدرته على اللعب في مستوى أعلى.

وأكد رئيس نادي أولمبي الشلف، عبد الكريم مدوار، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن مسيرة عبادة الحالية لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة عمل طويل وصبر كبير، قائلاً: "استقدمناه من فريق مولودية العلمة التي قدم لها من فريق مسقط رأسه توقرت قبل خمس سنوات، هو شاب موهوب وله طاقة هائلة وتمرّس مع فريقنا المدرسة الذي أنجب عدة لاعبين مثلوا الألوان الوطنية. لاعب خلوق ويعمل من أجل الوصول إلى المنتخب الجزائري الأول".

وأضاف: "نحن فخورون بما يقدمه في كأس العرب، وكنا ننتظر منه هذا المستوى الذي وصل إليه الآن. نأمل أن يكون في المنتخب الأول بعد هذا الأداء المتميز، كما نريده أن يحترف في فرق كبيرة من أجل التألق ومنح الإضافة للمنتخب، خاصة أننا مقبلون على مشاركتين مهمتين: كأس أفريقيا وكأس العالم، ليكون مثالاً للاعبين المحليين الذين كان لهم مشوار كبير مثل هلال سوداني وغيرهم". وحول العروض الخارجية، أوضح مدوار: "هناك وسطاء يتواصلون معنا، وعدد كبير من الصحافيين والمواقع يستفسرون عن صحة الأخبار المتداولة، ننتظر نهاية كأس العرب والعروض التي تصل مباشرة من الأندية الراغبة في انتدابه، وستُدرس بما يخدم مصلحة اللاعب والمنتخب ثم نادي جمعية الشلف".

ومع استمرار تألقه في كأس العرب، يبدو أن أشرف عبادة بات أمام منعطف مهم في مسيرته، بين إمكانية الانتقال إلى نادٍ كبير، أو اقتحام القائمة النهائية للمنتخب الجزائري الأول في كأس أفريقيا المقبلة، ليواصل رحلة الصعود التي نقلته في ظرف أشهر قليلة من لاعب مُستبعَد إلى أبرز مفاجآت الكرة الجزائرية في 2025.