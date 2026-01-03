عامر عبد الله يستعيد لوحات يامال.. ومكاسب للسودان رغم وداع الـ"كان"

- أبدع عامر عبد الله، لاعب منتخب السودان، بتسجيل هدف رائع في كأس أمم أفريقيا ضد السنغال، مما جعله نجم البطولة بفضل مهاراته المميزة وتألقه في المباريات الأخيرة، رغم تجاهله في البداية من قبل المنتخب. - ساهم عامر في إحداث مشاكل لدفاع السنغال، وكان قريباً من التسجيل في عدة مناسبات، مما رفع من قيمته السوقية المتوقعة بعد أدائه المميز في البطولة. - حقق منتخب السودان نتائج إيجابية بتأهله للدور ثمن النهائي، وأظهر مستوى جيداً أمام فرق قوية، مما يعزز ثقته في التحديات المقبلة.

سجل لاعب منتخب السودان عامر عبد الله (26 عاماً) واحداً من أفضل أهداف النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، المقامة حالياً في المغرب، عندما افتتح النتيجة في لقاء "صقور الجديان" أمام منتخب السنغال الذي تأهل في النهاية بالانتصار 1-3، وهي نتيجة كانت تبدو متوقعة رغم الصعوبات التي وجدها "أسود التيرانغا".

واستعاد عامر عبد الله لوحات نجم نادي برشلونة الإسباني لامين يامال الذي يسجل عادة معظم أهدافه بتصويبات في الزاوية البعيدة عن الحارس، إذ تسلّم اللاعب السوداني الكرة، وتوغّل داخل منطقة الجزاء قبل أن يهزّ شباك الحارس بطريقة مميزة معلناً نفسه نجماً في هذه النسخة من البطولة، بعدما أظهر إمكانات جيدة في دور المجموعات، ليدوّن بالتالي في الدور الإقصائي هدف بلاده الأول، باعتبار أنّ هدف السودان الوحيد في نسخة 2025 جاء بعد خطأ من لاعب غينيا الاستوائيّة في مرمى فريقه في الجولة الثانية.

واستحوذ عامر عبد الله على اهتمام واسع بفضل لقطة الهدف، وذلك بعدما مثّل خطراً متواصلاً على دفاع السنغال، إذ تسبب الهجوم السوداني بالكثير من المشاكل لمنافسه، وكان قريباً بفضل النجم عامر عبد الله من التهديف في العديد من المناسبات وتعقيد المهمة، ولكن المهارات الفردية السنغالية صنعت الفارق. ويلعب عامر عبد الله في فريق غرين غيلي الأسترالي، وهو متألق مع الفريق في المباريات الأخيرة ووجد تجاهلاً في بعض الفترات من قِبل منتخب السودان، بدليل أنّه لم يُشارك في اللقاء الأول في هذه النسخة من كأس أمم أفريقيا، قبل أن يحضر في آخر مباراتين توالياً ليخطف الأضواء، مع العلم أن موقع ترانسفيرماركت يُقدر قيمته السوقية بنحو 100 ألف دولار أميركي، ولكن بعد إبداعه في كأس أفريقيا فإن أسهمه سترتفع كثيراً.

ويُعتبر حصاد السودان إيجابياً في هذه المشاركة، بما أنه ضمن التأهل للدور ثمن النهائي منذ الجولة الثانية، كما أنه حقق نتائج أفضل من مشاركته في كأس العرب التي ودعها منذ الدور الأول، ورغم أنه نافس في مجموعة قوية، فإنه ضمن التأهل، وقدم مستوى جيداً أمام السنغال، وهو ما سيحفزه على التعامل مع التحديات المقبلة بثقة أكبر في النفس مع بروز بعض الأسماء من خلال هذه البطولة التي يمكنها حمل المشعل مستقبلاً.

وأثبتت البطولة أن منتخب السودان يمكنه التألق إن أحسن التعامل مع بعض الوضعيات، وتوفرت الخبرة، إذ توفرت له فرص سهلة أمام السنغال أهدرها بطريقة غريبة، إضافة إلى أن هدف السنغال الأول كان من خطأ فردي بسبب غياب التركيز، وهي مسائل يُمكن العمل عليها لتداركها في الدورات المقبلة.