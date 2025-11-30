عاطف سنان... الحكم الأول في تاريخ مسابقة كأس العرب

- شهد التحكيم تطورًا ملحوظًا مع إدخال تقنيات مثل تكنولوجيا خط المرمى و"الفار"، مما قلل الأخطاء بشكل كبير، وهو ما لم يكن متاحًا في بطولات القرن الماضي مثل كأس العرب 1963. - أقيمت أول نسخة من كأس العرب في 1963 بمشاركة خمسة منتخبات عربية، حيث توجت تونس باللقب، ولعبت المباريات بنظام الدوري بقيادة أربعة حكام بارزين. - عاطف سنان، أحد الحكام البارزين في كأس العرب 1963، ساهم بشكل كبير في تطوير الرياضة العربية، حيث عمل مستشارًا ومديرًا للجنة الأولمبية الإماراتية لمدة 20 عامًا.

دخل التحكيم حقبة جديدة في السنوات الأخيرة مع إدخال العديد من الأدوات لحكام الساحة، إن كان عبر تكنولوجيا خط المرمى، أو تقنية فيديو الحكم المساعد "فار"، ما قلل الأخطاء بنسبة كبيرة، لكن الأمر لم يكن كذلك في بطولات القرن الماضي، وهنا نعود للحديث عن بطولة كأس العرب 1963، أولى النسخ التي أقيمت في تاريخ المسابقة، التي ستحتضن قطر نسختها الجديدة مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول 2025، على ملاعب مونديال 2022 الشهيرة، والتي كانت قد احتضنت دورة كأس العرب 2021 أيضاً.

في تلك النسخة الشهيرة، والتي سبقت الحرب الأهلية اللبنانية (1975)، حضرت أربعة منتخبات عربية إلى جانب لبنان للمشاركة، وهي تونس (توجت باللقب)، سورية، الأردن والكويت، ولُعبت بنظام الدوري، إذ تبارت جميع الفرق ضد بعضها البعض، وقاد المباريات أربعة حكام، هم التركي وحيد الدين عفير، واللبنانيون خاشدور بوياجيان، وسركيس دمرجيان، وعاطف سنان، والأخير يُعد أول حكمٍ في تاريخ هذه المسابقة بعدما قاد اللقاء الأول بين سورية والأردن.

ويُعد عاطف سنان واحداً من الرجال الذين كان لهم صدى كبيراً في تاريخ الرياضة العربية واللبنانية، فبعدما قاد مباريات عدّة في كأس العرب 1963، كان له دورٌ بارز بعدها بعامين في الرياضة الإماراتية، أين عمل مستشاراً فنياً ومديراً للجنة الأولمبية لمدّة 20 عاماً، قبل عودته إلى لبنان، كما قضى فترة قبلها أميناً عاماً لنادي النجمة اللبناني، صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة في البلاد.