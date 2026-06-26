عاصفة تربك تحضيرات البرتغال لمباراة الحسم أمام كولومبيا

- اضطر منتخب البرتغال لإيقاف تدريباته في بالم بيتش بسبب عاصفة رعدية وأمطار غزيرة، مما أدى إلى إخلاء المركز الصحافي لضمان سلامة الجميع. - يستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة كولومبيا في الجولة الثالثة من كأس العالم 2026، حيث يتصدر الكولومبيون المجموعة بـ6 نقاط، بينما تسعى البرتغال للفوز لتصدر المجموعة. - تواجه البرتغال تحديات إضافية بسبب الأحوال الجوية في فلوريدا، حيث تُسجل أعلى معدل وفيات بالصواعق في الولايات المتحدة، مما يعرض المباريات للتوقف.

اضطرّ منتخب البرتغال إلى إيقاف حصته التدريبية المبرمجة يوم الخميس، بسبب عاصفة رعدية رافقتها أمطار قوية، في معسكرهم في بالم بيتش. وبعد 30 دقيقة من انطلاق التدريبات، اضطرّ اللاعبون إلى الاحتماء من الأمطار الغزيرة، كما جرى إخلاء المركز الصحافي لتأمين سلامة الصحافيين، وفق ما نقلته صحيفة "لوباريزان" الفرنسية.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة قوية أمام كولومبيا، يوم الأحد، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة 11 في كأس العالم 2026. ويتصدر المنتخب الكولومبي المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تحتل البرتغال المركز الثاني بأربع نقاط، مقابل نقطة واحدة للكونغو الديمقراطية في المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب أوزبكستان الترتيب من دون نقاط بعد خسارته أول مباراتين.

ويطمح رفاق كريستيانو رونالدو إلى الانتصار على كولومبيا من أجل الحصول على المركز الأول في المجموعة، وقد استعاد اللاعبون الثقة بعد الانتصار على أوزباكستان. غير أن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب كولومبيا، الذي يضم لاعبين من طراز رفيع ويطمح بدوره إلى إنهاء دور المجموعات في الصدارة. وفي المقابل، يواجه المنتخب البرتغالي تحدياً إضافياً يتمثل في الأحوال الجوية، بعدما اضطر خلال تحضيراته لمباراة الكونغو الديمقراطية إلى إلغاء حصة تدريبية سابقة بسبب الأمطار الغزيرة والمخاطر التي شكلتها على اللاعبين.

بعيدا عن الملاعب أوقات عصيبة لرونالدو ونجوم البرتغال بسبب عاصفة عنيفة

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن ولاية فلوريدا تُسجل أعلى معدل وفيات ناجمة عن الصواعق في الولايات المتحدة، ويتم إيقاف كل الأنشطة في حال حصول عواصف نظراً لخطورتها، ولهذا فإن المباريات المبرمجة في فلوريدا معرضة دائمًا للتوقف نتيجة كثرة العواصف التي تهدد سلامة الحاضرين.