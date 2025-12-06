عاشق لمنتخب الجزائر: لقب كأس العرب من نصيبنا وهذه المنتخبات قوية

- أشاد مشجع منتخب الجزائر الرديف، محمد أمين، بتنظيم قطر لبطولة كأس العرب 2025، معرباً عن أمله في وصول منتخب الجزائر إلى النهائي للحفاظ على اللقب. - أشار إلى قوة منتخبات المغرب والسعودية والعراق، لكنه يثق في قدرة الجزائر على الفوز، ويستمتع بوقته في الدوحة والمناطق الشعبية. - أبدى إعجابه باستاد لوسيل، واصفاً إياه بالأفضل، مشيراً إلى شهرته العالمية بعد استضافته نهائي مونديال 2022 الذي فازت به الأرجنتين.

تحدث مشجع منتخب الجزائر الرديف، محمد أمين، المقيم في دولة قطر، لـ"العربي الجديد"، عن إعجابه الكبير بتنظيم بطولة كأس العرب 2025، التي يشارك فيها 16 منتخباً، وتستمرّ منافساتها حتى 18 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال مشجع منتخب الجزائر الرديف: "قطر دولة جميلة للغاية، وتنظيمها لبطولة كأس العرب 2025 رائع للغاية، وبحول الله نرى كتيبة المدرب مجيد بوقرة تصل إلى المواجهة النهائية، حتى نحافظ على اللقب الذي حققناه في النسخة الماضية. رغم أننا لم نظهر قوتنا في المباراة الأولى أمام السودان، لكن بحول الله سنعوض في المباراتَين القادمتَين".

وتابع المناصر الجزائري: "منتخب المغرب قوي للغاية، وأيضاً منتخب السعودية الذي يشارك بالصف الأول، وهناك منتخب العراق، لكن اللقب سيكون لمنتخب الجزائر. أمضي أغلب وقتي في سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة، وفي منطقة الوكرة، بالإضافة إلى المناطق الشعبية التي يوجد فيها الكثير من الناس، حتّى نتعرف عليهم".

وختم مشجع منتخب الجزائر الرديف بالحديث عن أفضل ملعب بين الاستادات التي تقام عليها منافسات بطولة كأس العرب 2025، بقوله: "بالطبع استاد لوسيل الأفضل بلا منازع"، في إشارة واضحة إلى انبهاره بالتحفة المعمارية الرائعة، التي جعلت وسائل الإعلام العالمية تتحدث عنها طويلاً، وبخاصة أنه شهد نهائي مونديال 2022، الذي حقق فيه منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي اللقب، عقب الفوز على منتخب فرنسا بركلات الترجيح.