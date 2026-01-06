- تألق عادل بولبينة في كأس أمم أفريقيا 2025 بقيادته الجزائر للفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف قاتل في الدقيقة 119، مما أهلهم لمواجهة نيجيريا. - بولبينة، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية بارادو، أثبت جدارته في المنتخب الأول بعد غياب بلايلي وغويري، وأنهى موسم 2024-2025 كهداف للدوري الجزائري، مما جذب اهتمام أندية أوروبية قبل انضمامه لنادي الدحيل القطري. - واصل تألقه مع الدحيل بتسجيل "هاتريك" ضد الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا، مؤكداً موهبته وقدرته على التأثير في المباريات الكبرى.

خطف النجم الجزائري عادل بولبينة (22 عاماً)، الأضواء في واحدة من أكثر لحظات كأس أمم أفريقيا 2025 إثارة، بعدما قاد منتخب بلاده إلى تجاوز عقبة الكونغو الديمقراطية بهدف قاتل في الدقيقة الـ119، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبَين، يوم الثلاثاء، على ملعب مولاي الحسن في العاصمة الرباط، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، ليمنح "الخُضر" بطاقة العبور إلى الدور المقبل، لتنتظرهم مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا، يوم السبت المقبل، باستاد مراكش.

ودخل عادل بولبينة أرضية الملعب بديلاً خلال الشوط الإضافي الثاني، بقرار من المدرب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، قبل أن ينجح لاعب الدحيل القطري في ترجمة الثقة بسرعة لافتة، مستغلاً تمريرة دقيقة من رامز زروقي، ليحرز هدفاً عالمياً حسم به المواجهة في وقت قاتل، وليُتوج جهده بالحصول على جائزة رجل المباراة، رغم مشاركته لدقائق محدودة فقط.

وقال عادل بولبينة، في تصريح لقناة بي إن سبورتس القطرية، عقب نهاية اللقاء: "أول شيء نشكر الجماهير التي ساندتنا، الأهم هو فوز المنتخب، والحمد لله تأهلنا، ونسعى لإسعاد مشجعينا أكثر في المباراة المقبلة إن شاء الله"، في كلمات عكست هدوء اللاعب وثقته، وإدراكه حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة.

وفرض عادل بولبينة نفسه تدريجياً ضمن حسابات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، خلال كأس أمم أفريقيا الحالية، بعدما حظي بأول ظهور له مع المنتخب الأول في هذه النسخة، مستفيداً من غياب الثنائي يوسف بلايلي وأمين غويري بداعي الإصابة، ليؤكد أحقيته بالثقة، بعد المستويات اللافتة التي قدمها سابقاً رفقة المنتخب الرديف في كأس العرب الماضية بقطر، رغم إقصاء "الخُضر" من الدور ربع النهائي آنذاك.

وتدرّج عادل بولبينة في مدرسة أكاديمية بارادو الجزائرية، التي باتت تُعدّ منبعاً حقيقياً للمواهب، وسبق أن أنجبت أسماء بارزة في صفوف منتخب الجزائر، على غرار هشام بوداوي ورامي بن سبعيني ويوسف عطال، إضافة إلى لاعبين آخرين يلعبون حالياً في أوروبا، مثل لاعب شارلوروا البلجيكي، ياسين تيطراوي، ليكون بولبينة امتداداً لجيل تربّى على الكرة الحديثة والانضباط التكتيكي.

ووُلد عادل بولبينة في الثاني من مايو/ أيار 2003 بمدينة الميلية في ولاية جيجل شرقي البلاد، ويلعب في مركز الجناح الأيسر، إذ خاض أول مباراة احترافية له مع نادي بارادو في 16 أغسطس/ آب 2021 أمام نصر حسين داي، عندما دخل بديلاً وقدم تمريرة حاسمة، قبل أن يواصل تطوره بثبات، ويشارك في بطولة تولون الدولية صيف 2022 رفقة منتخب الجزائر تحت 23 عاماً.

وأنهى عادل بولبينة موسم 2024-2025 متصدراً قائمة هدافي الدوري الجزائري برصيد 22 هدفاً، ما جعله محل اهتمام أندية أوروبية عدّة، قبل أن ينجح نادي الدحيل القطري في الظفر بخدماته، بإيعاز من مدربه جمال بلماضي، الذي أصرّ على ضمه، إدراكاً لقيمته الفنية، في صفقة بلغت نحو ثلاثة ملايين يورو، لتُعد من بين الأكبر في تاريخ انتقالات اللاعبين من الدوري الجزائري إلى الخارج.

ولم يتأخر عادل بولبينة في تأكيد موهبته مع ناديه الجديد، إذ وقّع على بصمات قوية في المنافسات القارية، أبرزها "هاتريك" لافت في مرمى الاتحاد السعودي ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، ليُثبت أن قدمه اليسرى السحرية قادرة على صناعة الفارق في المواعيد الكبرى، سواء مع الأندية أو بقميص منتخب الجزائر.