عائلة ميسي تكشف وضع والده الصحي وتُطالب بـ"الخصوصية"

- أكدت عائلة ليونيل ميسي أن والده يتعافى بشكل ملحوظ من وعكة صحية، بعد انتشار شائعات حول حالته الصحية التي أثرت على ميسي خلال بطولة كأس العالم 2026. - زادت التكهنات بعد أن بكى ميسي عقب تسجيله هدفاً ضد الجزائر، موضحاً أن دموعه كانت لأسباب شخصية لا تتعلق بالرياضة، واصفاً الوضع بأنه "صعب". - طلبت العائلة احترام الخصوصية وعدم التكهن بحالة خورخي ميسي الصحية، مشيرة إلى أنه يخضع للمتابعة الطبية دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

أكدت عائلة قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (38 عاماً)، في بيان رسمي، الخميس، أن والد مهاجم نادي إنتر ميامي الأميركي يتعافى من الوعكة الصحية التي عانى منها بشكل "ملحوظ"، بعدما انتشرت العديد من الأخبار في وسائل الإعلام تُشير إلى احتمال حدوث شيء دفع بطل مونديال قطر 2022 إلى البكاء في حديثه الصحافي بعد الفوز على الجزائر، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في أميركا والمكسيك وكندا.

وزادت التكهنات بشأن الحالة الصحية لخورخي ميسي، بعد أن مسح ابنه ليونيل ميسي دموعه بقميصه عقب تسجيله هدف الأرجنتين الأول في مرمى الجزائر، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، مع اعتراف قائد المنتخب الأرجنتيني في حديثه أمام وسائل الإعلام، بأنه كان يبكي لأسباب شخصية لا علاقة لها بالرياضة، ويعيش وقتاً "صعباً"، على حد وصفه.

وذكرت عائلة ميسي أن خورخي "يخضع للمتابعة الطبية" وطلبت من الجميع احترام الخصوصية، دون تحديد طبيعة الوعكة الصحية، مُضيفةً في بيانها الرسمي، الذي أرسلته إلى وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية: "إن صحة أي شخص وطمأنينة المحيطين به لا ينبغي أن تكون محلاً للتكهّنات أو لاهتمام إعلامي غير مسؤول".

بعيدا عن الملاعب لهذا السبب بكى ميسي أمام الجزائر

وكان أحد المقربين من عائلة نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، قد تحدث إلى وكالة رويترز، وأكد فيها أن والد مهاجم إنتر ميامي الأميركي دخل أحد المشافي في الأرجنتين، وحالته الصحية حرجة، وهو الأمر الشخصي الذي تحدث عنه أمام وسائل الإعلام، عقب الانتصار على الجزائر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.