عائلة من غزة تحتفل بفوز منتخب فلسطين في كأس العرب 2025

- شهدت مباراة افتتاح كأس العرب 2025 بين قطر وفلسطين حضوراً لافتاً للعائلات الفلسطينية النازحة من غزة بسبب الحرب الإسرائيلية، حيث عبّرت عن فرحتها بفوز منتخبها. - حقق منتخب فلسطين فوزاً معنوياً مهماً على قطر بهدف سجله سلطان البريك بالخطأ، ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة بعد تأهله من الملحق ضد ليبيا. - احتفلت الجالية الفلسطينية في الدوحة بفوز منتخبها، موثقة لحظات الفرح، بما في ذلك احتفالات أحد الناجين من الحرب على كرسيه المتحرك.

شهدت مدرجات ملعب البيت في مباراة افتتاح بطولة كأس العرب 2025، التي جرت بين صاحبة الضيافة قطر ومنتخب فلسطين، حضوراً لافتاً لعدد من العائلات الفلسطينية التي غادرت قطاع غزة من جراء حرب الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

والتقت كاميرا "العربي الجديد" عائلةً مكونةً من أم وولديها عبّروا عن فرحتهم بالانتصار وقيمته المعنوية، وذلك بعد التفوّق على منتخب قطر في منافسات المجموعة الأولى بهدفٍ من دون مقابل، سجّله سلطان البريك عن طريق الخطأ في مرمى العنابي، ليحصد منتخب الفدائي أول ثلاث نقاط في هذه النسخة التي تأهل إليها بعد تفوقه على نظيره الليبي في الملحق، الأسبوع الماضي.

وقال أحد المشجعين القادمين من غزة أيضاً لـ"العربي الجديد": "هو فوز مبهر، خاصة أنه جاء في اللحظات الأخيرة. منتخب فلسطين في الشوط الثاني كان أفضل من ناحية الانتشار، وتوّج ذلك بهدفٍ في آخر دقائق اللقاء، أعطانا فرحة كبيرة ورسم الفرحة على وجوه كل الجماهير، على أمل أن يفرح كلّ أهلنا في غزة والقدس والضفة، وأن يكون بداية صعود للدور التالي".

وكانت جماهير الجالية الفلسطينية قد احتفلت بمنتخبها في الدوحة منذ لحظة وصوله، ووثّقت كاميرا "العربي الجديد" خلال الأيام الماضية العديد من الاحتفالات، بينها لأحد الأشخاص الناجين من حرب الإبادة في غزة، الذي كان يقود الاحتفالات من على كرسيه المتحرّك.