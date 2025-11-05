عائلة سيف الدين الحاج عبد الله تكشف سرّ نجاح نجم تونس الصاعد

قدّم العديد من لاعبي منتخب تونس للناشئين أنفسهم بطريقة مميزة خلال افتتاح مباريات "نسور قرطاج" في مونديال الناشئين تحت 17 عاماً، بقطر وبينهم سيف الدين الحاج عبد الله، بعد الفوز على منتخب فيجي في اللقاء الأول بسداسية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضمّ أيضاً الأرجنتين وبلجيكا.

وحضرت عائلة اللاعب الشاب سيف الدين الحاج عبد الله في المدرجات، حيث التقتهم كاميرا "العربي الجديد" للحديث معهم عن الموهبة الصاعدة، إذ قال والده: "على أمل أن نراهم في الأيام المقبلة بحال أفضل، ونحن نقدم لابننا كل ما يمكن، التربية والرياضة والتواصل معه. لم يصل بالسهل، كان هناك تضحية".

وعن عشق اللاعب الشاب لكرة القدم، وبدايته في هذه الرياضة، قال الوالد إلى جانب والدته كذلك: "من البداية كانت في دمه، منذ أن كان صغيراً كان يجري مع الكرة، دائماً يحلم بأن يصبح نجماً، هو يحب الكرة جداً".

وحول مستقبله وأين يريد اللعب، ولا سيما أن تألقه قد يجذب العديد من الأندية، قال والده: "الخيار له هو، أنا أشجعه وأقف معه، أما الاختيار فله دائماً". وكشفت والدة اللاعب سيف الدين الحاج عبد الله عن المأكولات التي تُعدّها في العديد من الأوقات قبل المباريات، إذ ذكرت بينها: "أكلات خفيفة قبل اللقاءات، مثل الأرز والدجاج"، ليختم والده الحديث: "تحيا تونس".