عائلات كروية صنعت المجد بعيداً عن تشابه الألقاب

في عالم كرة القدم، هناك مئات اللاعبين الذين برزوا بفضل قدراتهم الفنية، وهم أبناء نجوم سابقين أو أقاربهم، هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في مختلف أنحاء العالم، وعندما يتشارك اللاعبون الألقاب يكون من السهل التعرّف على صلة القرابة بينهم، لكن هناك حالات عديدة للاعبين تجمعهم روابط عائلية بالدم، في حين يجهل كثيرون هذه العلاقة، وقد سلط تقرير لموقع قناة تي واي سي الأرجنتينية الضوء على أبرز هذه القصص.

جاي جاي أوكوتشا وأليكس إيوبي

النجم النيجيري الكبير، جاي جاي أوكوتشا، الذي تألق مع باريس سان جيرمان الفرنسي، واعتزل كرة القدم عام 2008، هو خال الجناح النيجيري، أليكس إيوبي، البالغ من العمر 29 عاماً، والذي تدرج بدوره في صفوف أرسنال، ولعب لسنوات طويلة مع "الغانرز"، قبل أن ينتقل في منتصف عام 2023 إلى فولهام الإنكليزي. أوكوتشا هو الشقيق الأصغر لوالدة أليكس، كما يُعد إيوبي أيضاً ابن شقيق أوستن أوكوتشا، اللاعب السابق في صفوف منتخب نيجيريا.

ليروي فير وباتريك فان آنهولت

تجمع اللاعبين الهولنديين، ليروي فير وباتريك فان آنهولت، صلة قرابة، إذ إنهما ابنا عم. فير، الذي يحمل أيضاً جنسية كوراساو، نشأ في نادي فاينورد الهولندي وخاض تجربة طويلة في الدوري الإنكليزي الممتاز، ولا سيما مع سوانزي سيتي. يبلغ عمره حالياً 35 عاماً، ويلعب في صفوف نادي غلف يونايتد في الإمارات. أما ابن عمه فان آنهولت، الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، فقد تدرج في أكاديمية تشلسي، قبل أن يحمل ألوان أندية آيندهوفن الهولندي وغلطة سراي التركي وكريستال بالاس الإنكليزي، وعاد حالياً للعب في بلاده مع سبارتا روتردام.

ماكدونالد ماريغا وفيكتور وانياما.. شقيقان من دون تشابه في الألقاب

اللاعبان الكينيان ماكدونالد ماريغا وفيكتور وانياما شقيقان، ويتشاركان اللقب، رغم أن ماريغا لا يُعرف عادة باسمه الكامل. وُلد الاثنان في نيروبي، عاصمة كينيا، ويفصل بينهما فارق عمري لا يتجاوز أربعة أعوام. ماريغا، البالغ من العمر 38 عاماً اعتزل كرة القدم بعد مسيرة لعب خلالها لأندية بارزة، مثل إنتر ميلان وبارما الإيطاليين، وريال سوسيداد الإسباني. في المقابل، خاض وانياما تجارب مهمة مع سلتيك الاسكتلندي، وساوثهامبتون وتوتنهام الإنكليزيين، وهو حالياً لاعب حر منذ منتصف العام، عقب رحيله عن دنفرملاين أثليتيك الاسكتلندي.

لومانا لوالوا ويانيك بولاسي

لومانا لوالوا، البالغ من العمر 44 عاماً والذي لا يرتبط حالياً بأي نادٍ، وُلد في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ابن عم يانيك بولاسي الأصغر، البالغ من العمر 36 عاماً، والذي يلعب حالياً في صفوف كروزيرو البرازيلي، بعد مسيرة طويلة في الدوري الإنكليزي الممتاز. وسبق لبولاسي أن دافع عن ألوان أندية إيفرتون وكريستال بالاس الإنكليزيين، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، في حين لعب ابن عمه لوالوا، وهو مهاجم أيضاً، لأندية من بينها نيوكاسل الإنكليزي وأولمبياكوس اليوناني.