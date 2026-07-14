عائلات النجوم تخطف الأضواء منهم في كأس العالم 2026

- شهدت نهائيات كأس العالم 2026 حضوراً بارزاً لعائلات النجوم، حيث خطف شقيق لامين يامال الأضواء بتفاعله العفوي في المدرجات، مما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. - كشف جود بيلنغهام عن دور والدته في توجيهه قبل مواجهة النرويج، حيث نصحته بمراقبة تصرفاته لتجنب الحصول على بطاقات صفراء، مما يعكس تأثير العائلات في أداء اللاعبين. - أثار زين الدين زيدان الجدل بتفضيله دعم نجله لوكا مع منتخب الجزائر، بينما خطف ألف-إينج هالاند الأضواء بتصريحاته القوية بعد خسارة النرويج أمام إنكلترا.

تشهد نهائيات كأس العالم 2026 حضوراً لافتاً لعائلات النجوم في مختلف المباريات. وقد خطفت عائلات النجوم الأضواء في بعض الأحيان من اللاعبين رغم تألقهم، وخاصة شقيق نجم إسبانيا لامين يامال، حيث تم تداول عديد مقاطع الفيديو وهي تظهر شقيقه فرحاً في المدرجات، بل إن عرض صورته على شاشة الملعب جعلت يامال يبتسم بما أن الموقف كان تلقائياً وعفوياً من قبل شقيقه الصغير، وقد تمّ تداول مقطع الفيديو بشكل كبير على منصّات التواصل.

لقطة طريفة:



رد فعل لامين يامال عندما ظهر شقيقه الأصغر في شاشة الملعب الكبيرة. 😂 pic.twitter.com/Oumna3PUMn — قورجس (@gorgeous4ew) July 10, 2026

كما جلبت بعض عائلات النجوم الاهتمام بسبب التصريحات أو النصائح، فقد كشف لاعب إنكلترا جود بيلنغهام أن والدته كانت توجه له نصائح متكررة طوال الأيام التي سبقت مواجهة النرويج. وقال لاعب ريال مدريد في تصريحاته: "لقد كانت والدتي تنصحني طوال الأسبوع بمراقبة كلامي، وتدخلاتي، وتعبيرات وجهي، وانفعالاتي، لقد أوضحت لي تماماً أنه هذا الأسبوع، يجب ألا أحصل على أي بطاقات صفراء".

وجلب زين الدين زيدان الاهتمام، بعدما فضّل متابعة مباريات منتخب الجزائر بدل حضور مباريات منتخب فرنسا، وذلك بهدف دعم نجله لوكا زيدان الذي يحرس مرمى المنتخب الجزائري في هذه البطولة. وهذا الاختيار أثار اهتماماً واسعاً في فرنسا، بما أن زيدان يملك تاريخاً كبيراً مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم، ولكن عندما تزامنت مباراته ضد السنغال مع لقاء الجزائر والأرجنتين، فضل حضور لقاء المنتخب العربي.

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أما والد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، ألف-إينج هالاند، فقد خطف الأضواء بتصريحاته القوية بعد خسارة النرويج ضد إنكلترا، حيث كتب عل منصة إكس: "حقا؟ لقد أنقذكم الحكم. أتمنى أن تفوزوا بكأس العالم الآن. لكنني أشعر بأننا تعرضنا للظلم اليوم". وفي منشور آخر، هذه المرة رداً على الصحافي فابريزيو رومانو الذي ادعى أن جود بيلنغهام "كان دائماً موجوداً عندما كانت إنكلترا في أمس الحاجة إليه"، قال ألف-إينج هالاند: "أحسنت يا بيلنغهام والحكم".