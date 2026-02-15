ظهور حمزة عبد الكريم مع برشلونة معلق لهذه الأسباب

- انضم حمزة عبد الكريم إلى برشلونة معاراً من الأهلي المصري، في صفقة نادرة للاعب عربي، لكن ظهوره الأول مع النادي معلق بسبب مسائل قانونية تتعلق بتصريح العمل في إسبانيا. - تأخر تأهيل حمزة للعب مع برشلونة بسبب الإجراءات الإدارية، وهو وضع مشابه لما واجهه لاعبان أفريقيان سابقاً، حيث لا يمكن تحديد إطار زمني لاستكمال الوثائق المطلوبة. - يتدرب حمزة تحت إشراف المدرب بيليتي، وقد أظهر إمكانيات واعدة في التدريبات، منتظراً فرصة لإثبات مستواه الفني مع الفريق.

ينتظر المصري، حمزة عبد الكريم (18 عاماً)، موعد ظهوره الأول مع نادي برشلونة الإسباني، بعد أن انضمّ إليه في الميركاتو الشتوي، مُعاراً من الأهلي المصري إلى نهاية الموسم، مع إمكانية شراء العقد لاحقاً من قبل النادي الكتالوني، وهي من الصفقات المهمة بالنسبة إلى الكرة العربية، فمن النادر أن تعاقد برشلونة مع لاعبين عرب، ولهذا فإنه سيحاول أن يستفيد من هذه الفرصة من أجل الاستمرار مع النادي وإظهار حقيقة مستواه الفني.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس السبت، أن ظهور حمزة عبد الكريم مع النادي الكتالوني ما زال مُعلقاً ومرتبطاً بعدد من المسائل القانونية، التي أجلت تأهيله رسمياً لخوض المباريات، وهي معطيات تهم القوانين في إسبانيا أساساً، إذ ينتظر حمزة عبد الكريم الحصول تصريح العمل، وهو شرط أساسي للعب مع برشلونة، ولا يمكن تأهيل اللاعب إلا بعد تسوية هذا الملف.

ويشير المسؤولون في النادي الإسباني إلى أنه من المستحيل حالياً، تحديد موعد دقيق لإصدار التصريح. ولا يتعلق الأمر بأسابيع أو أسبوعين أو حتى أشهر، إذ لا شيء مؤكد حسابياً وكل الاحتمالات بهذا الشأن، وليس أمام برشلونة خيار سوى انتظار استكمال جميع الإجراءات الإدارية. ولا يمكن تحديد أي إطار زمني لاستكمال كل الوثائق.

وليست هذه المرة الأولى التي تؤخر فيها تعقيدات إدارية ظهور لاعب أفريقي لأول مرة مع الفريق الرديف، مثلما أشارت إليه الصحيفة الإسبانية، فقد سبق أن حدث ذلك مع مامادو مباكي وميكائيل فاي، فقد انضم مباكي، الذي غادر النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، في صيف 2023، ولم يُدمج في الفريق إلا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه. أما فاي، فقد اضطر للعودة إلى السنغال لتسريع الإجراءات الإدارية، ولذلك لم يكن متاحاً عند وصوله.

وأكدت موندو ديبورتيفو، أن حمزة عبد الكريم يتدرب بشكل طبيعي تحت إشراف المدرب بيليتي. وقد وصل المهاجم المصري إلى برشلونة في حالة بدنية ممتازة، وترك انطباعاً أولياً قوياً في التدريبات. كما برزت إمكانيات حمزة، اللاعب الواعد ذو الموهبة الفذة، بوضوح خلال تدريباته القليلة مع برشلونة أتلتيك، في انتظار أن يحصل على فرصة كاملة مع الفريق ويظهر حقيقة مستواه الفني.