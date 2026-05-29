طيار المروحية الذي أنقذ مايكل شوماخر يكسر صمته بعد 12 عاماً

- في حادث تزلج عام 2013، تعرض مايكل شوماخر لإصابة خطيرة في الرأس بعد اصطدامه بصخرة مخفية، مما أدخله في غيبوبة طويلة استمرت 250 يوماً وخضع لعمليتين جراحيتين كبيرتين. - يانيك داينيزي، طيار المروحية الذي نقل شوماخر إلى المستشفى، كشف عن تفاصيل الحادث لأول مرة، مشيراً إلى الضغط النفسي الذي شعر به بسبب شهرة شوماخر. - رغم محاولته التعامل مع الحادث كعملية إنقاذ عادية، أدرك داينيزي حجم الضجة العالمية بعد عودته للمستشفى، حيث تحولت الساحة إلى حلبة سباق فورمولا 1.

خرج يانيك داينيزي، طيار المروحية الذي أشرف على نقل أسطورة الفورمولا 1 الألماني مايكل شوماخر إلى المستشفى بعد حادث التزلج الشهير عام 2013، عن صمته للمرة الأولى بعد 12 عاماً، مستعيداً تفاصيل الساعات العصيبة التي عاشها في جبال الألب الفرنسية.

وكان شوماخر قد تعرض لحادث خطير في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2013 أثناء التزلج في منتجع ميريبيل، بعدما اصطدم رأسه بصخرة مخفية تحت الثلج، ما تسبب بإصابات بالغة أدخلته في غيبوبة استمرت لأشهر طويلة، وقال داينيزي، الذي كان يعمل آنذاك لدى شركة متخصصة في عمليات الإنقاذ الجبلي والطوارئ الطبية، إن فريقه تلقى نداء عاجلاً للتوجه إلى موقع الحادث دون معرفة هوية المصاب.

وأوضح في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "قفز أحد رجال الإنقاذ من المروحية برفقة الطبيب وقال لي: سنذهب إلى شوماخر، في البداية ظننت أنه يمزح، لكن عندما طلب منا القائد إزالة الميكروفونات وكاميرات التصوير ومنع الصحافيين من مرافقتنا، أدركت أن الأمر جدي".

وأشار الطيار الفرنسي إلى أن اسم شوماخر وحده فرض أجواء مختلفة على المهمة، رغم محاولته التعامل مع الحادث بوصفه عملية إنقاذ عادية، وقال في هذا الصدد: "كان هناك ضغط لا شعوري، لأنني كنت أعرف مكانته عند محبيه، لكن بالنسبة لي كان مجرد شخص آخر مصاب بجروح خطيرة".

وكشف داينيزي أن المنحدر أُغلق بالكامل خلال عملية الإنقاذ، بينما ساد الصمت بين أفراد الطاقم أثناء نقل بطل العالم سبع مرات إلى المروحية، قبل رحلة استغرقت نحو 25 دقيقة باتجاه مستشفى غرونوبل، وأوضح أنه لم يكن يدرك حينها حجم الضجة العالمية التي أثارها الحادث، إلا بعدما عاد إلى المستشفى بعد أيام قليلة في مهمة أخرى.

وأردف: "ما رأيته صدمني: كانت هناك حافلات كثيرة، وأعلام حمراء، وناس في كلّ مكان، حتى أن ساحة المستشفى تحولت إلى حلبة سباق فورمولا 1. كان الأمر لا يُصدق"، وتجنب داينيزي الحديث علناً طوال السنوات الماضية احتراماً لخصوصية عائلة شوماخر، التي أبقت الحالة الصحية للأسطورة الألمانية بعيدة عن الإعلام منذ الحادث.

وكشفت التحقيقات لاحقاً أن شوماخر لم يكن يقود بسرعة كبيرة لحظة سقوطه، لكن ارتطامه بصخرة قوية أدى إلى تحطم خوذته وإصابته بجروح خطيرة في الرأس، قبل أن يدخل في غيبوبة طبية استمرت نحو 250 يوماً وخضع خلالها لعمليتين جراحيتين كبيرتين.