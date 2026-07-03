طواف فرنسا: بوغاتشار الأوفر حظاً لفوز خامس قياسي

- يدخل السلوفيني تادي بوغاتشار طواف فرنسا 2026 كمرشح قوي لمعادلة الرقم القياسي بخمسة انتصارات، وسط منافسة مرتقبة من الفرنسي بول سيكساس، الذي يُتوقع أن يكون مفاجأة كبيرة. - تنطلق النسخة الحالية من برشلونة بسباق ضد الساعة للفرق، وتعد بأن تكون أكثر حماسة، حيث يسعى بوغاتشار لمعادلة إنجازات عظماء الدراجات مثل جاك أنكوتيل وبرنار هينو. - يبرز المكسيكي إيساك ديل تورو كداعم لبوغاتشار، بينما يثير سيكساس آمالاً كبيرة في فرنسا، مع دخول الإسباني خوان أيوسو وثنائي ريد بول بورا في المنافسة.

سيدخل السلوفيني تادي بوغاتشار (27 سنة) منافسات طواف فرنسا لعام 2026 مرشحاً قوياً من أجل معادلة الرقم القياسي البالغ خمسة انتصارات في الطواف الفرنسي للدراجات الهوائية، الذي سينطلق السبت في مدينة برشلونة الإسبانية، مع منافسة مرتقبة من الفرنسي بول سيكساس الذي من المتوقع أن يكون واحدة من المفاجآت الكبيرة.

ولم يسبق أن كانت درجة الحماسة مرتفعة إلى هذا الحد قبل ساعات من "الانطلاقة الكبرى" التي تبدأ بسباق ضد الساعة للفرق في شوارع عاصمة كاتالونيا، أمام كنيسة ساغرادا فاميليا، تحفة أنتوني غاودي، قبل أن تنتهي أعلى تل مونتجويك، أي إن نسخة من طواف فرنسا هي حدث بحد ذاتها ومن طقوس الصيف التي تتجاوز حدود الرياضة، إذ يصطف نحو 12 مليون شخص على جوانب الطرق لمشاهدة سائقي الدراجات الهوائية.

لكن نسخة هذا العام تعد بأن تكون أكثر حماسة، إذ يسعى بوغاتشار لمعادلة إنجاز الفرنسيين جاك أنكوتيل (1957 و1961 و1962 و1963 و1964) وبرنار هينو (1978 و1979 و1981 و1982 و1985)، والبلجيكي إيدي ميركس (1969 و1970 و1971 و1972 و1974) والإسباني ميغيل إندوراين (1991 و1992 و1993 و1994 و1995)، كما أحرز السلوفيني النسختين الأخيرتين وأضافهما إلى تتويجه عامي 2020 و2021.

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في المقابل هناك أيضاً عدة عناصر مثيرة، مثل المكسيكي إيساك ديل تورو، نجم صاعد ومساعد من الطراز الرفيع لبوغاتشار في فريق الإمارات، ثم هناك سيكساس، ابن الـ19 سنة الذي أثارت عروضه المذهلة آمالاً كبيرة في فرنسا، الباحثة عن خليفة لهينو، آخر دراج فرنسي تُوج باللقب في عام 1985. وتحدث بوغاتشار، بطل العالم مرتين، في نهاية شهر إبريل/نيسان أنه ينوي "الفوز بأكبر قدر ممكن قبل أن يأتي سيكساس ويدمرنا جميعاً".

ولدخول هذا الصراع المتوقع بين دراجين سيطرا على النسخ الست الأخيرة، قد يدخل على الخط سيكساس والإسباني خوان أيوسو، إضافة إلى ثنائي فريق ريد بول بورا البلجيكي ريمكو إيفينبويل والألماني فلوريان ليبوفيتس اللذين حلا في المركز الثالث عامي 2024 و2025 توالياً.