طهران: الدولة المستضيفة لمونديال 2026 ملزمة بتنفيذ واجباتها

- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على ضرورة التزام الدولة المستضيفة لكأس العالم بواجباتها وفق القوانين، مشددًا على أهمية الفصل بين الرياضة والسياسة والتركيز على الجانب الرياضي فقط. - أوضح بقائي أن إيران لا تربطها علاقات دبلوماسية مباشرة مع الولايات المتحدة، لكن يمكن للمكتب التمثيلي في واشنطن تقديم تسهيلات، مؤكدًا أن المشاركة في كأس العالم قضية وطنية تتجاوز الخلافات السياسية. - أشار إلى أن المشاركة في المونديال تعزز وحدة الشعب الإيراني، وعلق على موقف رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم بشأن امتناعه عن التحدث مع رئيس وزراء كندا، معتبرًا التصرف "رياضياً ومناسباً".

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم مُلزمة بالقيام بواجباتها وفق القوانين واللوائح المعمول بها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية الفصل بين الرياضة والسياسة. وجاءت تصريحات بقائي خلال وجوده إلى جانب أعضاء المنتخب الإيراني، وبعد مباراة ودية للفريق، حيث قال إنه حرص على الحضور مع الرياضيين بعيداً عن الأجواء السياسية والنقاشات الدبلوماسية، مشدداً على أن التركيز في الوقت الحالي يجب أن يكون على الجانب الرياضي فقط.

وفي ما يتعلق بما وصفه بـ"التعقيدات" المرتبطة بالجانب الأميركي، أوضح بقائي، بحسب وكالة الأنباء الإیرانیة (إرنا)، مساء الأربعاء، أن بلاده لا تربطها علاقات دبلوماسية مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى إمكانية مساهمة المكتب التمثيلي لوزارة الخارجية الإيرانية بواشنطن في تقديم بعض التسهيلات، مؤكداً أن المشاركة في كأس العالم تُعد قضية وطنية تتجاوز الخلافات السياسية، وأن أي جهد لدعم الرياضة يصب في مصلحة البلاد.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن المشاركة في المونديال يمكن أن تشكل فرصة لتعزيز وحدة الشعب الإيراني، كما علّق على موقف رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج بشأن امتناعه عن التحدث إلى رئيس وزراء كندا، معتبراً أن هذا التصرف كان "رياضياً ومناسباً". وفي وقت سابق، فتح رئيس الاتحاد الإيراني ملف مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026 مجدداً، مطالباً بضمانات واضحة من قبل "فيفا"، تتعلق بكيفية معاملة بعثة بلاده في الولايات المتحدة على خلفية حادثة أثارت جدلاً خلال الأيام الماضية في المطار بكندا.