طفل سوري يوجّه رسالة لمنتخب بلاده المشارك في كأس العرب

- حقق منتخب سورية فوزاً مهماً على تونس في الجولة الأولى من كأس العرب 2025 بقطر، مما يعزز فرصه في التأهل للدور التالي. - عبّر طفل سوري عن دعمه لمنتخب بلاده، متمنياً تحقيق الفوز الثاني، وطلب من والده هدية خاصة بعد كل انتصار، مما يعكس حماسه الكبير. - يتطلع المنتخب السوري لمواجهة قطر وفلسطين في المجموعة الأولى، حيث يسعى لجمع المزيد من النقاط لضمان التأهل في مجموعة تنافسية.

وجه طفل سوري عبر "العربي الجديد"، رسالة خاصة لمنتخب بلاده سورية، وذلك قبل المواجهة أمام تونس التي انتهت بالفوز بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، التي تنتهي في 18 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وقال طفل سوري في حديثه مع "العربي الجديد"، إنه يريد رؤية منتخب بلاده يحقق الفوز الثاني على التوالي في بطولة كأس العرب 2025، وأكد الطفل أنه يعشق منتخب سورية، وسيدعمه في المواجهات القادمة خلال منافسات بطولة كأس العرب 2025، ليرفع بعدها الوشاح الذي يحمل علم بلاده ويقبله، في إشارة واضحة منه إلى أنه سيقف دائماً خلف "نسور قاسيون"، الذين أصبحوا مُطالبين الآن بالتأهل إلى الدور التالي من المسابقة، بعدما جمعوا أول ثلاث نقاط في رحلتهم.

وطلب الطفل السوري من والده هدية خاصة بعد تحقيق الفوز في بطولة كأس العرب 2025، وهي عبارة عن رحلة إلى المركز التجاري "المول"، حيثُ اشترى له والده هدية خاصة من هناك بمناسبة تحقيق منتخبهم الفوز الغالي في البطولة العربية، وهو يطمح حالياً بالحصول على أكثر من هدية واحدة، فمع كل مباراة ينتظر هدية مُميزة من والده وهو مُقيم في العاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن قرعة بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، أوقعت منتخب سورية في المجموعة الأولى، واستطاع تحقيق المفاجأة الكبرى، ضمن منافسات الجولة الأولى، عقب فوزه على منتخب تونس بهدف نظيف، وتبقى أمامه مواجهتان: الأولى أمام منتخب قطر، صاحب الأرض والجمهور اليوم، التي يسعى فيها للوصول إلى ست نقاط والتأهل إلى الدور الثاني من البطولة العربية، والثانية أمام منتخب فلسطين، الذي يطمح إلى خطف إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور القادم، ما يعني أن هذه المجموعة ستكون مشتعلة بين جميع المتنافسين.