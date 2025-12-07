طفل سعودي يتوقع تتويج المملكة بلقب كأس العرب مع كوب شاي في سوق واقف

- في بطولة كأس العرب 2025، يُعتبر كوب الشاي الساخن مشروباً شهيراً بين المشجعين في سوق واقف ودرب لوسيل، حيث يتجمعون في المقاهي بعد يوم طويل من التشجيع. - التقى مراسل "العربي الجديد" بطفل سعودي في سوق واقف، الذي جاء من الرياض لدعم المنتخب السعودي، معبراً عن تفاؤله بوصول السعودية إلى النهائي، ومشيداً بأداء المنتخب ونجم الهلال سالم الدوسري. - شهدت الدوحة حضوراً جماهيرياً سعودياً كبيراً لدعم المنتخب، مع عروض خاصة وأهازيج في سوق واقف، مما يعزز من فرص السعودية في المنافسة على اللقب.

يُعد كوب الشاي الساخن من أشهر المشروبات التي يتناولها المشجعون في سوق واقف ودرب لوسيل خلال بطولة كأس العرب 2025، إذ يقصد المشجعون المقاهي وخصوصاً في منطقة سوق واقف، ويتناولون كوب الشاي بعد يوم طويل من العمل أو تشجيع منتخب بلادهم المشارك في البطولة العربية.

وخلال جولة لمراسل "العربي الجديد" في منطقة سوق واقف، التقينا طفلاً سعودياً يجلس في مقهى برفقة والده، ويتناول كوباً من الشاي خلال فعاليات كأس العرب 2025، وذلك بعد ساعات من فوز منتخب السعودية على عُمان في المباراة الأولى من البطولة العربية، في المواجهة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية، وهو الذي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لمساندة "الأخضر" من المدرجات.

وتحدث الطفل السعودي، وهو يتناول كوباً من الشاي، قائلاً: "أنا قادم من الرياض لأدعم المنتخب السعودي. أشرب الشاي هنا في سوق واقف، وأتوقع أن تصل السعودية إلى المباراة النهائية، والبطولة لنا بإذن الله. أفضل نجم سعودي، بالنسبة إليّ، سالم الدوسري، نجم فريقي المفضل الهلال. بالنسبة إلى أداء السعودية أمام عُمان، لم يُقصّر المنتخب قَطّ في أول مباراة".

وبرز حضور جماهيري سعودي كبير في العاصمة القطرية الدوحة لدعم المنتخب في بطولة كأس العرب 2025، حيثُ يُعد المنتخب الأخضر من بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. وأجرت رابطة مشجعي منتخب السعودية عرضاً خاصاً في سوق واقف بعد وصول أعداد كبيرة منهم إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيثُ رفعوا أعلام البلد وسط أهازيج وأغانٍ سعودية خاصة.