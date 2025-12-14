- يواجه منتخب "النشامى" الأردني تحدياً كبيراً في نصف نهائي كأس العرب 2025 ضد السعودية، وسط غياب يزن النعيمات وموسى التعمري، ورغم ذلك حقق المنتخب العلامة الكاملة في البطولة حتى الآن. - وجه طفل أردني رسالة تحفيزية للمنتخب قائلاً: "شدوا حيلكم يا أبطال، نحن وراءكم دائماً"، معبراً عن ثقته الكبيرة في قدرة المنتخب على تحقيق النجاح ومواصلة الانتصارات. - أشار الطفل إلى أن المنتخب الأردني مرشح بنسبة 90% للفوز بالبطولة، معرباً عن أمله في تحقيق فوز كبير على السعودية وإسعاد الجماهير الأردنية.

وجه طفل أردني رسالة إلى منتخب "النشامى" الذي سيُواجه نظيره السعودي، يوم الاثنين، في منافسات نصف نهائي كأس العرب "فيفا قطر 2025"، في لقاء سيكون صعباً على وصيف بطل آسيا 2024، بما أنه سيخوض المباراة في غياب يزن النعيمات المصاب، إضافة إلى غياب نجمه الأول موسى التعمري عن البطولة، بما أنه يُشارك مع فريقه رين الفرنسي، ورغم ذلك حصد المنتخب الأردني العلامة الكاملة في البطولة بعد أن انتصر في كل المباريات التي خضاها لحدّ الآن.

ومن بوابة "العربي الجديد"، اختار الطفل الأردني أن يوجه رسالة تحفيز إلى "النشامى" قبل اللقاء المرتقب وقال: "شدوا حيلكم يا أبطال، نحن وراءكم دائماً"، وتؤكد كلمات الطفل ثقته الكبيرة في منتخب بلاده، وأمله في أن يُشاهد رفاق علي علوان يرفعون التحدي في النهائي بعد أيام قليلة، لمواصلة النجاحات التي تحققها كرة القدم الأردنية خلال المواسم الأخيرة في مختلف المسابقات.

وتابع الطفل الأردني الحديث عن الموعد المرتقب للكرة الأردنية وقال عن منتخب "النشامى" ومستواه في البطولة لحدّ الآن: "منتخب رائع ومرشح بنسبة 90% للفوز بالبطولة، ونأمل أن يفرحنا يوم الاثنين أمام السعودية ويفوز بنتيجة عريضة، ويسعد الجماهير في عمّان وكامل الأردن، منتخب السعودية ليس قوياً وقد وجد صعوبات كبيرة أمام منتخب فلسطين في ربع النهائي ولم يلعب بالمستوى الذي تعوّدت عليه الجماهير"، وأكد الطفل أن الأجواء في الدوحة ممتازة للغاية، والشعب طيب.