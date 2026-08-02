طفلة بريطانية تحطم رقماً جديداً لأسطورة الشطرنج جوديت بولغار

- حققت الطفلة البريطانية بودانا سيفاناندان إنجازاً تاريخياً في عالم الشطرنج، حيث أصبحت أصغر لاعبة تحقق أول معيار للحصول على لقب "أستاذ دولي"، متجاوزة الرقم القياسي السابق للمجرية جوديت بولغار. - خلال بطولة دولية في فرنسا، تغلبت سيفاناندان على أستاذ دولي كبير، الفرنسي مارك أندريا موريزي، لتصبح أصغر لاعبة تهزم لاعباً بتصنيف يتجاوز 2600 نقطة. - رغم التحديات، أنهت سيفاناندان البطولة بأداء مميز بلغ 2463 نقطة، محققة المعيار الثاني للحصول على لقب "أستاذة دولية كبرى".

خطفت الطفلة البريطانية بودانا سيفاناندان، البالغة من العمر 11 عاماً وأربعة أشهر، الأضواء في عالم الشطرنج، بعدما حطمت رقماً تاريخياً جديداً، حينما أصبحت أصغر لاعبة تنال أول معيار من المعايير الثلاثة المطلوبة للحصول على لقب "أستاذ الدولي" في التصنيف المفتوح، متجاوزة رقم المجرية جوديت بولغار، الصامد منذ عام 1988، حين حققت الإنجاز نفسه بعمر 11 عاماً وتسعة أشهر.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية السبت، أن سيفاناندان حققت إنجازها خلال بطولة دولية أقيمت في مدينة إيكس أون بروفانس الفرنسية، بعدما أنهت مشاركتها بأداء استثنائي منحها أول معيار من المعايير المطلوبة لنيل لقب أستاذ دولي. بل هو الرقم القياسي الثاني لها خلال أيام قليلة، بعدما أصبحت أيضاً أصغر لاعبة تهزم أستاذاً دولياً كبيراً يتجاوز تصنيفه 2600 نقطة، حينما تغلبت في الجولة الأولى على الفرنسي مارك أندريا موريزي، بطل العالم السابق لفئة تحت 20 عاماً وبطل فرنسا الحالي، والمصنف بـ2628 نقطة، لتصبح أصغر فتاة تهزم لاعباً يتجاوز تصنيفه حاجز 2600 نقطة في المباريات الكلاسيكية.

ولم يكن طريق الطفلة بودانا سيفاناندان مفروشاً بالورود، بل كان صعباً إذ تراجع رصيدها إلى نقطتَين من خمس جولات، بعدما واجهت ثلاثة منافسين يحملون ألقاباً دولية رفيعة، قبل أن تستعيد توازنها وتحقق نتائج قوية خلال الجولات الأربع الأخيرة. وجاءت اللحظة الحاسمة في الجولة التاسعة والأخيرة أمام الأستاذ الدولي الأميركي سامروغ نارايانان.

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واستمرت المباراة ستّ ساعات كاملة وامتدت إلى 99 نقلة، قبل أن تنتهي بالتعادل. وكانت تلك آخر مباراة متواصلة داخل القاعة من بين نحو 150 مواجهة أقيمت في الجولة. وأنهت سيفاناندان البطولة بمعدل أداء بلغ 2463 نقطة، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب لتحقيق معيار الأستاذ الدولي والبالغ 2450 نقطة، كما منحها مستواها في البطولة المعيار الثاني المؤهل للحصول على لقب "أستاذة دولية كبرى".