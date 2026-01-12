طريق مصر في أمم أفريقيا... سابقة للجزائر ونيجيريا قد تبشر بالتتويج

- منتخب مصر يستعد لمواجهة السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بالمغرب، بعد فوزه على ساحل العاج 3-2 في ربع النهائي، ويطمح لتحقيق اللقب الثامن في تاريخه. - محمد صلاح يعد الجماهير بالانتصار، مستندًا إلى نجاح الفراعنة في تكريس العقدة لساحل العاج، الذي خسر 12 مرة أمام مصر في البطولة. - يسعى حسام حسن لتكرار إنجازات نيجيريا والجزائر في 2013 و2019، حيث كان الفوز على ساحل العاج بوابتهما للتتويج باللقب.

يواصل منتخب مصر رحلة الاستعداد للمواجهة ضدّ غريمه السنغالي، الأربعاء القادم، في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية في المغرب، بعدما استطاعت كتيبة المدرب حسام حسن تجاوز عقبة ساحل العاج في ربع النهائي، عقب الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفَين.

ويتطلع منتخب مصر إلى الوصول لنهائي بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية، من أجل حصد اللقب الثامن في تاريخه بالمسابقة القارية، وتعويض خيبة الأمل الكبرى، التي عاشتها الجماهير، بعد غياب "الفراعنة" عن منصة التتويج منذ عام 2010، إلّا أن القائد محمد صلاح، وعد الجميع، بأنهم قادرون على تحقيق الانتصار ضد السنغال، خصوصاً أنهم نجحوا في تكريس العقدة لمنتخب ساحل العاج، الذي تجرع مرارة الهزيمة الـ12 في المسابقة القارية على يد "الفراعنة".

ويأمل منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن، في السير على نهج نيجيريا والجزائر في نسختَي بطولة كأس أمم أفريقيا عامَي 2013 و2019، إذ كان "الأفيال" بوابتهما لمواصلة مسيرتهما الناجحة نحو التتويج باللقب في كلتا النسختَين، بعد الفوز عليه في دور الثمانية أيضاً، إذ يُعد منتخبا "النسور الخضراء المحلقة" و"محاربي الصحراء"، آخر من تغلب على منتخب ساحل العاج في هذا الدور بالمسابقة القارية.

البداية كانت مع منتخب نيجيريا، الذي اجتاز عقبة المنتخب العاجي بدور الثمانية لنسخة عام 2013، بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف في مدينة روستنبرغ بجنوب أفريقيا، ليعبر "النسور الخضراء المحلقة" نحو الدور قبل النهائي، الذي حسمه لمصلحته عبر الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف على مالي، ثم توج بلقبه الثالث والأخير بالبطولة، بعد الفوز بهدف نظيف على منتخب بوركينا فاسو في المباراة النهائية للمسابقة التي نظمتها جنوب أفريقيا، تحت قيادة مدربه المحلي آنذاك ولاعبه الراحل ستيفان كيشي، الذي يأمل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في تكرار إنجازه بالفوز باللقب القاري لاعباً ومدرباً، في النسخة الحالية للبطولة.

وأما المنتخب الجزائري، فكان المنتخب العاجي في طريقه أيضاً نحو الفوز بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية والأخيرة في تاريخه بالبطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957. وفي دور الثمانية أيضا لنسخة عام 2019، التي استضافتها مصر، اجتاز منتخب الجزائر عقبة ساحل العاج، بعدما فاز عليه (4-3) بركلات الترجيح، التي لجأ إليها المنتخبان بعد تعادلهما بهدف لمثله في الوقتَين الأصلي والإضافي على ملعب السويس.

وشقّ منتخب الجزائر طريقه نحو اعتلاء منصة التتويج، بقيادة مدير الفني وقتها، جمال بلماضي، بعدما تغلب بهدفين مقابل هدف على المنتخب النيجيري في الدور قبل النهائي، ثم انتصر بهدف نظيف على منتخب السنغال في المباراة النهائية، ما يعني أن منتخب مصر قادر على تحقيق حلم جماهير العريضة، التي تطالب بحسم اللقب الثامن في تاريخ "الفراعنة".