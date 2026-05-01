طرح تذاكر نهائي كأس أمير قطر 2026 وترقب لختام استثنائي

- أعلنت الجهة المنظمة لكأس أمير قطر 2026 عن بدء بيع تذاكر النهائي عبر الموقع الرسمي للبطولة اعتباراً من 2 مايو، استعداداً للحدث الكروي الأبرز في البلاد يوم 9 مايو 2026 في استاد خليفة الدولي. - تشهد البطولة منافسات قوية بين الأندية، مع فعاليات ترفيهية وثقافية وجوائز قيّمة للجماهير في استاد خليفة الدولي، مما يعزز تجربة الحضور. - يمكن لكل مشجع شراء حتى ست تذاكر، وستتوفر عبر تطبيق "Road to Qatar" اعتباراً من 7 مايو، مع مواجهات مثيرة في نصف النهائي بين السد والدحيل، والوكرة والغرافة.

أعلنت الجهة المنظمة لكأس أمير قطر 2026، عن فتح باب بيع تذاكر نهائي البطولة المرتقب، أمام جماهير كرة القدم، وذلك اعتباراً من يوم السبت الثاني من مايو/ أيار، الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الدوحة. وذكرت اللجنة أنه سيجري طرح التذاكر على الموقع الرسمي للبطولة "www.qfa.qa"، استعداداً للحدث الكروي الأبرز في البلاد، والذي من المقرر أن يُقام يوم 9 مايو 2026 على استاد خليفة الدولي، أحد أبرز الملاعب في قطر.

وتشهد النسخة الرابعة والخمسون من البطولة حالياً منافسات بين الأندية للتتويج بنهائي أغلى الكؤوس، ما يمهّد الطريق لنهائي حافل بالإثارة وبحضور جماهيري كبير، كما سيحظى المشجعون في استاد خليفة الدولي بتجربة مميزة تشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة الثقافية في منطقة المشجعين قبل وأثناء المباراة، كما سيجري تخصيص مجموعة من الجوائز القيّمة، لإجراء سحوبات للجماهير الحاضرة للمباراة، في إطار تعزيز التفاعل وإثراء تجربة الحضور.

كرة عربية السد يضرب موعداً مع الدحيل في نصف نهائي كأس أمير قطر

وبحسب اللجنة المنظمة، يمكن لكل مشجع شراء ما يصل إلى ستّ تذاكر، وبعد إتمام عملية الشراء، ستتوفر التذاكر عبر تطبيق "Road to Qatar" للهواتف المحمولة اعتباراً من 7 مايو 2026. وضرب السد موعداً مع نظيره الدحيل، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمير قطر 2026، بعد فوزه، الجمعة، على الشمال 6-4 في قمة مثيرة، فيما سيقابل الوكرة، نظيره الغرافة في الدور قبل النهائي الآخر، بعد فوزه على نظيره الريان 3-0.

والجدير بالذكر أنّ استاد خليفة الدولي، والذي أنشى عام 1976 يقع في منطقة أسباير زون، يعد أحد أبرز معالم الإرث الرياضي في الدولة، إذ استضاف العديد من كبرى الفعاليات الرياضية، بما في ذلك مباريات من بطولة كأس العالم "قطر 2022" التاريخية.