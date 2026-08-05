playlist icon

موجز الأخبار

play icon

طرابزون يُعلن موعد وصول محمد صلاح تمهيداً لإتمام الصفقة

ميركاتو
إسطنبول

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
05 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 01:06 (توقيت القدس)
صلاح خلال لقاء الأرجنتين ومصر، 7 يوليو 2026 (شارلوت ويلسون/Getty)
صلاح خلال لقاء الأرجنتين ومصر، 7 يوليو 2026 (شارلوت ويلسون/Getty)
+ الخط -

اظهر الملخص
- أعلن نادي طرابزون سبور التركي عن وصول النجم المصري محمد صلاح إلى إسطنبول لإتمام صفقة انتقاله، حيث سيصل إلى طرابزون مساء اليوم، وسيتم الإعلان عن تفاصيل استقباله عبر القنوات الرسمية للنادي.
- نشر النادي مقطع فيديو للأهرامات المصرية، مما يشير إلى قرب انضمام صلاح، مع تقارير تؤكد اقتراب الطرفين من الاتفاق على الشروط، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بقيمة 17 مليون يورو سنوياً.
- شارك صلاح في كأس العالم 2026 مع منتخب مصر، مسجلاً هدفاً واحداً وقدم تمريرتين حاسمتين، ويتميز بقدرته على اللعب في مراكز متعددة.

كشف نادي طرابزون سبور التركي، الأربعاء، موعد وصول النجم المصري محمد صلاح (34 عاماً) إلى إسطنبول، من أجل اتمام صفقة انتقال هداف ليفربول السابق إلى صفوفه. وكتب النادي في بيان رسمي: "سيكون لاعب كرة القدم المحترف محمد صلاح، الذي بدأنا مفاوضات الانتقال معه، في صالة الطيران العام بمطار إسطنبول، اليوم الأربعاء عند الساعة 12:00 ظهراً (بتوقيت تركيا). ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى طرابزون في ساعات المساء من اليوم نفسه. سيتم الإعلان عن موعد وتفاصيل برنامج استقبال اللاعب في طرابزون، عبر قنوات الاتصال الرسمية لنادينا خلال اليوم". 

وقبل الإعلان، نشر الحساب الرسمي للنادي مقطع فيديو للأهرامات المصرية، في إشارة إلى قرب انضمام صلاح إلى صفوفه. يأتي ذلك فيما كان تقرير لصحيفة الصباح التركية قد كشف في الأيام الماضية، أن الطرفين اقتربا من بعضهما في جزء كبير من الشروط، مشيرًا إلى أن التوقيع الرسمي سيتم فور إتمام الصفقة بشكل نهائي. وكان الفريق صاحب القميص العنابي والأزرق قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع قائد منتخب مصر مقابل 17 مليون يورو سنوياً، إضافة إلى المكافآت. 

صلاح خلال مواجهة الأرجنتين في كأس العالم، 7 يوليو 2026 (كريس برونسكيل/Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

صلاح يفاجئ بشكتاش ويتفاوض مع نادٍ تركي آخر

وشارك محمد صلاح في خمس مباريات مع منتخب بلاده مصر في كأس العالم 2026 الذي أقيم مؤخراً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مسجلاً هدفاً واحداً ومقدماً تمريرتين حاسمتين. ويستطيع النجم المصري الذي نال جائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين اللعب في مركز الجناح الأيمن، بالإضافة إلى مركز صانع الألعاب ورأس الحربة.

دلالات
المزيد في رياضة
إنفانتينو في مجمع الأمير مولاي عبد الله، في 19 يناير 2026 (أولريك بيدرسن/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

إنفانتينو يدعو كبار موظفي "فيفا" إلى اجتماع أزمة في المغرب

شعار "يويفا" في جزر فارو، 30 يوليو 2026 (ماريا لويزا/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

"يويفا" يترك إنفانتينو في منصبه.. ويؤجل معركة الإطاحة إلى الانتخابات

فان غال خلال مباراة في الدوري الهولندي، 14 ديسمبر 2025 (رينيه نيغهويس/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

فان غال يبدي استعداده للعودة إلى تدريب منتخب هولندا