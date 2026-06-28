- شهد مونديال 2026 حضوراً جماهيرياً كبيراً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع لحظات طريفة مثل بيع مشجع أردني جمله لحضور مباراة الأردن والأرجنتين، حيث سجل ميسي هدفاً رائعاً. - تأهلت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دور الـ32 بفوزها على أوزبكستان، واحتفل المشجعون في الشوارع رغم غياب المشجع الشهير لومومبا بسبب مشكلة تأشيرة. - تميزت البطولة بلحظات مثيرة مثل احتفال الجزائريين بهدف في مرماهم وسيطرة المشجعين الإنكليز على مركز تجاري في نيوجيرسي.

تشكل الجماهير عنصراً أساسياً في ملاعب كرة القدم، خصوصاً في بطولة بحجم كأس العالم التي يتابعها الملايين عبر المدرجات وشاشات التلفاز لتشجيع منتخباتهم الوطنية. ولفت الحضور الجماهيري لمونديال 2026 المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/تموز المقبل، الأنظار في ظل شغفه الذي يعبر عنه على مدرجات ملاعب البطولة المختلفة، حيث لا يقتصر كأس العالم 2026 على كرة القدم فقط، بل يحمل معه كثيراً من الحكايات واللقطات الطريفة خارج المستطيل الأخضر. وشهدت البطولة منذ انطلاقها عديد المشاهد التي استقطبت الاهتمام، لكن اليوم الأخير من دور المجموعات الذي شهد إقامة ست مباريات حاسمة وهامة، كان فرصة لالتقاط العديد من تلك "التقليعات الجماهيرية" خلال المباريات، والتي اندرج أغلبها ضمن طرائف المونديال.

باع جملاً لشراء التذكرة

أول من خطف الأنظار كان أحد المشجعين الأردنيين الموجودين على مدرجات استاد "إيه تي أند تي" في دالاس، حين رفع لافتة طريفة للغاية خلال مباراة الأردن والأرجنتين، كتب عليها أنه باع جمله كي يتمكن من شراء تذاكر اللقاء ومشاهدة ليونيل ميسي. اللقطة سرعان ما انتشرت بين متابعي كأس العالم، خصوصاً بعدما ظهر ميسي في الشوط الثاني وسجل هدفاً من ركلة حرة، ليمنح المشجع الأردني نهاية لا تُنسى لرحلته من أجل حضور مواجهة بطل العالم.

Bro I’m crying what is this?😭😭😂 pic.twitter.com/jo6RVbVNhl — 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@heis_fede) June 28, 2026

احتفالات الكونغو حتى مطلع الفجر

بعد الفوز على أوزبكستان 3-1، امتلأت شوارع جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمحتفلين حتى قرابة الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي، احتفاءً بالتأهل التاريخي إلى دور الـ32، حيث سيواجه المنتخب الأفريقي نظيره الإنكليزي، وشكل الانتصار حلماً جميلاً توج بالتأهل للدور 32 لأول مرة في تاريخ منتخب الكونغو.

🇨🇩 LA GENTE EMPIEZA A SALIR A LAS CALLES EN KINSHASA! SON CASI LAS TRES DE LA MAÑANA, NO IMPORTA!



HOY SE FESTEJA EN TODA LA REPÚBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO! pic.twitter.com/ycabLHJjqU — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 28, 2026

الأرجنتينيون يرقصون في دالاس

تجمع مشجعو الأرجنتين في أحد أقسام الملعب بعد فوزهم المستحق على المنتخب الأردني 3-1، وواصلوا الاحتفال والقفز بعد مباراة الأردن، في ظل بقاء حلم الفوز بكأس عالم ثانية توالياً حياً في قلوبهم وعقولهم، ولطالما لفت المشجعون الأرجنتينيون الأنظار في ملاعب كرة القدم العالمية بأناشيدهم وأغانيهم.

Argentina is shutting down Arlington at some point tonight pic.twitter.com/N7aikchliX — Nick Harris (@NickHarrisFWST) June 28, 2026

الجزائريون يحتفلون بهدف في مرماهم

ومن بين المفارقات الطريفة، وبينما كانت الجزائر متقدمة على النمسا 3-2، كانت في طريقها لمواجهة إسبانيا في دور الـ32، لكن هدف التعادل النمساوي في الدقيقة 96، الذي جعل النتيجة 3-3، غيّر الحسابات، ليصبح المنتخب النمساوي هو منافس "لا روخا"، فيما ستلتقي الجزائر سويسرا، على أن تواجه في حال تأهلها الفائز من مباراة كولومبيا وغانا، وهو مشوار معقول كروياً بالنسبة لمشجعي الجزائر، عكس ما كان عليه الحال لو فازت الجزائر على النمسا.

ريفكا يمثل كل الشعب و اللاعبين مانقدرش 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/1yHcWZHctE — Lydiee | ⵣ🇩🇿 (@ilosenly) June 28, 2026

لومومبا غاب... لكن روحه حاضرة

لم يتمكن المشجع الكونغولي الشهير لومومبا من دخول أتلانتا في الوقت المناسب لمتابعة منتخب بلاده الكونغو بسبب مشكلة في تأشيرته، لكن أحد المشجعين قلّده، ليبقى حضوره ورمزيته حاضرين في المدرجات، وهذا دليل على تأثيره الكبير في مدرجات جماهير كرة القدم في العالم.

A DR Congo fan carried on the viral living statue routine as Lumumba Vea couldn’t make the trip to Atlanta #worldcup pic.twitter.com/peyBdST6r0 — Symone (@Symone_Stanley) June 27, 2026

الإنكليز يغزون مركزاً تجارياً

قبل مباراة إنكلترا وبنما التي انتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة 2-0، سيطر المشجعون الإنكليز الحالمون بإعادة كأس العالم إلى بلادهم منذ سنوات طويلة على مركز تجاري في ولاية نيوجيرسي، في واحدة من لقطات الجماهير اللافتة في المونديال، والتي انتشرت أيضاً في ليلة الجولة الأخيرة من دور المجموعات.