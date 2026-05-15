طبيب يكشف تفاصيل في قضية مارادونا: كان يمكن تفادي الوفاة

- كشف الطبيب ماريو شيتر عن تفاصيل جديدة في قضية وفاة دييغو مارادونا، مشيراً إلى أن مُدرّاً بسيطاً للبول كان يمكن أن ينقذ حياته خلال 48 ساعة فقط، مما يعقد المحاكمة الجارية ضد العاملين في المجال الصحي بتهمة الإهمال. - أوضح شيتر أن مارادونا كان يعاني من سوائل زائدة في أعضائه، وأن الفريق الطبي كان يجب أن يلاحظ التورم، مما يثير تساؤلات حول الرعاية المقدمة له قبل وفاته. - نصح شيتر بعدم اللجوء إلى الاستشفاء المنزلي بعد جراحة مارادونا، لكن الأخير اختار فترة نقاهة في منزل مستأجر، حيث توفي نتيجة أزمة قلبية تنفسية حادة.

كشف طبيب يُدعى ماريو شيتر، مُقرب من أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا (توفي في سن الـ60)، تفاصيل جديدة تخص قضية وفاة الأسطورة في عام 2020، مؤكداً أنه كان هناك حل ممكن أن ينقذ حياته وتفادي الوفاة.

وتحدث شيتر خلال جلسات المحاكمة الخاصة بقضية وفاة مارادونا والمستمرة منذ سنوات، بأن مُدراً بسيطاً للبول كان من شأنه أن يُساعد في تحسن الحالة الصحية لبطل كأس العالم مع منتخب الأرجنتين عام 1986 في غضون 48 ساعة فقط. وكان شيتر اختصاصي العناية الفائقة الذي عالج مارادونا في مطلع الألفية وحضر تشريح جثته عام 2020، قد ردّ على سؤال بشأن ما كان ممكناً فعله لتفادي وفاة أسطورة الأرجنتين في أيامه الأخيرة.

وقال شيتر خلال جلسة المحاكمة، اليوم الجمعة: "في غضون نحو 48 ساعة، كانت حالته ستتحسّن بوضوح. أرى يومياً مرضى من هذا النوع في العناية المركزة، يأتون وهم يعانون قصوراً قلبياً احتقانياً. نعطيهم مُدرات للبول لتقليل السوائل، ويعودون إلى منازلهم بعد 12 ساعة"، وهي تصريحات تُعقّد المحاكمة التي تتهم عدداً من العاملين في المجال الصحي بالإهمال خلال تقديم الرعاية الصحية لمارادونا.

وجاءت شهادة شيتر بعد إفادات عدد من الخبراء الذين أشاروا إلى أن مارادونا كان يعاني من وجود سوائل زائدة في عدد من أعضائه عند وفاته، في حين ذكر طبيب آخر شارك في تشريح الجثة، وهو كارلوس كاسينيلي، أنه "كان لديه ماء في كل مكان"، مضيفاً أن هذه الكمية الكبيرة من السوائل لا يمكن أن تكون تراكمت "في أقل من أسبوع أو عشرة أيام"، ما يوحي بأنه كان ينبغي على الفريق الطبي ملاحظة التورّم.

وفي عام 2020، نصح شيتر بعدم اللجوء إلى الاستشفاء المنزلي بعد خضوع مارادونا لعملية جراحية، إلّا أن أسطورة نادي نابولي الإيطالي السابق اختار آنذاك فترة نقاهة في منزل مستأجر شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، إذ توفي نتيجة أزمة قلبية تنفسية حادة مصحوبة بوذمة رئوية (حالة يتجمع فيها السائل داخل الرئتين).