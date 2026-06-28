- كشف طبيب منتخب مصر، محمود أبو العلا، عن إصابات ثلاثي الفراعنة: محمد صلاح يعاني من شد في العضلات الخلفية، أحمد فتوح يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، ومحمد عبد المنعم تعرض لكدمة في الكاحل، مما يؤثر على مشاركتهم في مباراة أستراليا بدور الـ32 لكأس العالم 2026. - تأهل منتخب مصر لأول مرة في تاريخه للأدوار الإقصائية في المونديال بعد تعادله مع إيران 1-1، ليواجه أستراليا التي احتلت المرتبة الثالثة في مجموعتها. - يمتلك منتخب مصر أسماء مميزة مثل محمد صلاح وعمر مرموش وإمام عاشور، الذين يُتوقع أن يلعبوا أدواراً حاسمة في المباريات المقبلة.

كشف طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، محمود أبو العلا، عن مدى خطورة إصابات ثلاثي الفراعنة، محمد صلاح وأحمد فتوح ومحمد عبد المنعم، وذلك بعد خوضهم مباراة قوية أمام إيران في ثالث جولات دور المجموعات فجر السبت، حيث انتهت المواجهة بين الطرفين بالتعادل 1-1 ليتأهل فريق المدرب حسام حسن لدور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 بمركز الوصافة.

محمد صلاح وفتوح وعبد المنعم

وقال الطبيب محمود أبو العلا في بيان رسمي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم على حسابه في فيسبوك فجر الأحد: "بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد المنتخب، أنه يعاني شداً في العضلات الخلفية، وذلك بعد شعوره بآلام خلال مباراة إيران، ليتم استبداله، بدأ اللاعب في تنفيذ برنامجه العلاجي". وأضاف أبو العلا: "بالنسبة لإصابة أحمد فتوح، فإنه يعاني تمزقاً في العضلة الخلفية، وبالتالي صعوبة لحاقة بمباراة أستراليا في دور الـ32 بكأس العالم 2026، بينما تعرض محمد عبد المنعم لكدمة شديدة في الكاحل ويتم تجهيزه للمباراة ذاتها".

وسيُلاقي منتخب مصر الذي تأهل لأول مرة في تاريخه للأدوار الإقصائية في المونديال نظيره الأسترالي الذي احتلّ المرتبة الثالثة في مجموعته خلف منتخبي الولايات المتحدة وباراغواي، حيث يُمني رفاق محمد صلاح النفس بالذهاب بعيداً في هذه النسخة بعد المستويات التي أظهرها في دور المجموعات عقب تعادله أمام بلجيكا وفوزه على نيوزيلندا ثم تعادله مع إيران.

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ويمتلك منتخب مصر العديد من الأسماء المميزة في تشكيلته على غرار محمد صلاح نجم ليفربول السابق، وكذلك عمر مرموش من نادي مانشستر سيتي، والذي يُنتظر أن يلعب دوراً أكبر خلال المباريات المقبلة لمساعدة فريقه أكثر، إلى جانب إمام عاشور نجم الأهلي المتألق حتى اللحظة بشكلٍ لافت.