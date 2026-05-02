طبيب مارادونا النفسي يكشف تفاصيل جديدة في قضية وفاته

- أكد الطبيب النفسي كارلوس دياز، المتهم في قضية وفاة دييغو مارادونا، أن الأسطورة الأرجنتينية عانى من اضطراب ثنائي القطب واضطراب الشخصية النرجسية، مما ساهم في وفاته، نافياً إهمال الفريق الطبي. - أشار دياز إلى أن مارادونا كان يعاني من مشكلات نفسية مرتبطة بتعاطي المخدرات والكحول، والتي كانت متصلة بنجاحاته الرياضية، مما جعله غير قادر على التعامل مع الإحباط. - رغم مشكلاته، كان مارادونا يسعى للتخلص من المخدرات، وأظهر تقدماً ملحوظاً في تقليل تعاطيها وفقاً لبرنامج علاجي.

أكد الطبيب النفسي، كارلوس دياز، الذي كان من ضمن الفريق الطبي الخاص بالأسطورة الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا (توفي في سن الـ60)، أنّ بطل مونديال 1986 مع "التانغو" عانى مشكلات نفسية ساهمت في وفاته.

وتحدث الطبيب النفسي كارلوس دياز، المتهم مع عدد من الأشخاص في الفريق الطبي الخاص بدييغو أرماندو مارادونا، خلال المحاكمة الخاصة بقضية الوفاة في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، وأشار إلى أن مارادونا كان يُعاني اضطراباً ثنائي القطب واضطراب الشخصية النرجسية، وذلك في محاولة منه لنفي كل الاتهامات الموجهة إلى الفريق الطبي الذي هو من ضمنه، والتي أشارت إلى أن المتهمين أهملوا الضحية وسبَّبوا حادثة الوفاة.

وقال دياز خلال المحاكمة الخاصة بقضية وفاة مارادونا أمام المحكمة يوم الجمعة: "بالإضافة إلى مشكلات الكحول وتناول المخدرات، كان يُعاني اضطراباً ثنائي القطب واضطراب الشخصية النرجسية. قيل لي إن تعاطيه للمواد المخدرة كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بنجاحاته الرياضية، وإنه عندما يواجه الإحباط، لا يعرف كيف يتعامل معه". وكانت هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها طبيب مختص من الفريق الطبي الذي كان يُشرف على رعاية مارادونا في منزله، عن مشكلات نفسية لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية.

يُذكر أن مارادونا أسطورة منتخب الأرجنتين وبطل مونديال 1986، توفي بعمر الـ60 سنة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، إثر تعرضه لأزمة قلبية تنفسية وأزمة رئوية، وكان وحيداً في سريره في أثناء فترة إقامته في المستشفى المنزلي للتعافي من عملية جراحية على مستوى الأعصاب غير معقدة.

وذكر دياز في تصريحاته أيضاً أن مارادونا كان يريد أن يُصبح نظيفاً من المخدرات، ولاحظ فيه رغبة كبيرة لتحقيق الهدف، وأشار إلى أن دوره الوحيد كان دعمه عبر برنامج يهدف إلى تحقيق هدف الامتناع عن تعاطي المخدرات، مشيراً إلى أن تقرير السموم الأخير في الجسد انخفض كثيراً، وهو الأمر الذي يعني أن مارادونا كان يسير في الطريق الصحيح وفقاً للخطة التي وُضعت له للتخلص من مشكلة التعاطي.