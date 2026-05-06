طبيب سابق لنادي ريال مدريد يُشكك في صحة رواية إصابة مبابي

- تصدّر اسم كيليان مبابي النقاشات في إسبانيا بسبب الجدل حول حالته البدنية، وسط شكوك حول جاهزيته بعد إصابته الأخيرة. - انتقد مدرب اللياقة السابق لريال مدريد، خوسيه لويس سان مارتين، قرارات مبابي الصحية، مشيراً إلى ضرورة الراحة عند الإصابة، مما أثار تساؤلات حول احترافية إدارة حالته. - لم يصدر أي رد رسمي من مبابي، مما يزيد الغموض حول مشاركته في كأس العالم 2026، حيث يسعى لتحقيق لقبه الثاني بعد 2018.

عاد اسم مهاجم ريال مدريد، الإسباني، النجم الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً)، ليتصدر النقاشات الإعلامية في إسبانيا، لكن هذه المرة ليس بسبب تألقه داخل الملعب، بل نتيجة الجدل المتزايد بشأن حالته البدنية، في ظل تصاعد الشكوك حول جاهزيته، بعد ما تحولت إصابته إلى محور رئيسي في البرامج الرياضية والتحليلات الإعلامية.

وخلال إحدى الحلقات الإذاعية على راديو ماركا في برنامج "إل كورو"، خرج مدرب اللياقة البدنية السابق لريال مدريد خوسيه لويس سان مارتين بتصريحات حادة، منتقداً طريقة تعامل النجم الفرنسي مع وضعه الصحي، وقال أمس الثلاثاء حول ذلك: "إذا كنت مصاباً، فأقل ما يمكنك فعله هو الراحة"، في إشارة مباشرة إلى قرارات اللاعب الأخيرة، بعدما قرر أخذ إجازة، مما أثار علامات استفهام داخل الأوساط الرياضية.

ولم يتوقف الانتقاد عند هذا الحد، إذ شكك سان مارتين في التبريرات المحيطة باللاعب، واصفاً إياها بأنّها "ميلونغا"، وهو تعبير يُستخدم للدلالة على "عذر زائف"، ما يعكس حجم التشكيك في الرواية المقدّمة حول إصابته، ليفتح هذا الطرح باباً واسعاً للنقاش حول مدى احترافية إدارة الحالة البدنية للاعبين في المراحل الحساسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بنجم بحجم مبابي.

في المقابل، لم يصدر أي ردٍّ رسمي من اللاعب أو محيطه حتى الآن، ما يزيد من غموض المشهد ويترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من التأويلات، خاصة أن النجم الفرنسي من المفترض أن يُشارك في بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث سيُحاول تحقيق اللقب الثاني في مسيرته بعد 2018 وخسارته نهائي 2022 في قطر.